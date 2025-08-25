25 de agosto de 2025 Inicio
Israel bombardeó un hospital de Gaza y hay al menos 19 muertos, entre ellos 5 periodistas

Se trata de un ataque contra el establecimiento Nasser. Otros trabajadores de medios sufrieron heridas mientras intentaban ayudar a las víctimas.

Por
Murieron periodistas por el ataque contra el hospital.

Murieron periodistas por el ataque contra el hospital.

DPA - Europa Press

Al menos 19 personas murieron, entre ellas cinco periodistas, por un bombardeo de Israel contra el Hospital Nasser en Gaza, en el marco del conflicto en Medio Oriente. Además, otros trabajadores de medios sufrieron heridas mientras intentaban rescatar a las víctimas.

Netanyahu calificó como una mentira descarada el informe de la ONU que confirmó hambruna en Gaza
Netanyahu calificó como "una mentira descarada" el informe de la ONU que confirmó hambruna en Gaza

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel reconocieron que realizaron los ataques y confirmaron una investigación para estimar los daños. También lamentaron las lesiones que podrían haberse generado a personas que no eran el objetivo y afirmaron que los bombardeos no son contra comunicadores.

El Hospital Nasser de Khan Younis, considerado como uno de los establecimientos médicos más relevantes de Gaza, suele ser utilizado por la prensa por el nivel de conectividad que tiene. Entre los trabajadores de prensa fallecidos se encuentran Mariam Dagga, Hussam al-Masri, Mohamed Salameh y Moaz Abu Taha.

Hospital Nasser Gaza
El hospital atacado.

El hospital atacado.

La guerra en Medio Oriente continúa en un punto álgido: la ONU publicó un informe donde declaró la hambruna en la ciudad de Gaza, pero Israel lo negó y alegó que "se basa en las mentiras de Hamás". Esto ocurre después de que las Fuerzas de Defensa pidieran evacuar la región ante una ofensiva militar.

La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) publicó un informe donde confirmaron que una hambruna se extendía por la ciudad de Gaza, y que para el mes de septiembre llegará a las regiones de Deir al Balah y Khan Younis.

Netanyahu calificó como "una mentira descarada" el informe de la ONU que confirmó hambruna en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó de "mentira descarada" el informe de Naciones Unidas que confirmó la existencia de una hambruna en la Franja de Gaza. “Israel no tiene una política de hambruna, su política es prevenirla”, indicó Netanyahu.

El documento elaborado por la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) describe un escenario extremo: más de medio millón de personas padecen “condiciones de inanición, miseria y muerte”.

La conclusión es categórica: Gaza entró formalmente en fase de hambruna, con una proyección aún más grave hacia septiembre, cuando se espera que 640.000 personas enfrenten una situación catastrófica y más de un millón vivan en niveles de emergencia alimentaria.

La respuesta del gobierno israelí buscó contrarrestar el impacto del informe. Netanyahu recordó que desde octubre de 2023 ingresaron a Gaza “dos millones de toneladas de ayuda humanitaria, el equivalente a una tonelada por persona”. Luego apuntó contra Hamás al acusar al grupo islamista de desviar recursos, saquear camiones con alimentos y medicinas, y utilizar parte de la ayuda para financiar operaciones militares.

En paralelo, Israel destacó los operativos alternativos de asistencia: lanzamientos aéreos, envíos marítimos, rutas seguras y puntos de distribución gestionados por empresas estadounidenses. Con esa narrativa, intentó despegarse de las acusaciones de bloquear intencionalmente los suministros para castigar a la población civil.

