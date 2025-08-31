31 de agosto de 2025 Inicio
Israel mató al primer ministro de Yemen en un bombardeo

Ahmed al-Rahawi quedó bajo los escombros junto a otros funcionarios del gobierno, los cuales algunos murieron y otros resultaron gravemente heridos. La presidencia hutí aseguró que “la sangre de los caídos será el combustible para continuar”.

Ahmed al-Rahawi quedó bajo los escombros.

A través de un comunicado oficial, Israel confirmó que mató al primer ministro de Yemen, Ahmed al-Rahawi y otros ministros, mientras que algunos resultaron gravemente heridos. "Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán atacando todas las amenazas contra los civiles israelíes", advirtieron.

Israel avanza con su plan a pesar de la creciente presión internacional.
Israel prepara la ofensiva en Gaza: la declaró "zona de combate" y suspenderá la ayuda humanitaria

En las instalaciones se encontraban altos funcionarios responsables del uso de la fuerza y del aumento militar del régimen terrorista Houthi y del avance de las acciones terroristas contra Israel, según indica el documento de las Fuerzas de Defensa de Israel.

La presidencia hutí indicó que "el gobierno seguirá desempeñando sus funciones en la gestión de los asuntos” y que “las instituciones seguirán prestando servicios al pueblo yemení y no se verán afectadas, independientemente de la magnitud de la tragedia".

En un mensaje amenazante agregaron: "La sangre de los caídos será el combustible y la motivación para continuar por el mismo camino. Prometemos a nuestro pueblo, al pueblo palestino, y a toda la nación que seguiremos apoyando y defendiendo a los residentes de Gaza. Seguiremos fortaleciendo nuestras fuerzas y desarrollando las capacidades para afrontar los desafíos y los peligros".

Al-Rahawi se desempeñaba como primer ministro del gobierno liderado por los hutíes desde agosto del 2024. Los rebeldes hutíes han lanzado misiles repetidamente contra Israel tras el inicio de la guerra en Gaza.

