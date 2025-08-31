Israel mató al primer ministro de Yemen en un bombardeo Ahmed al-Rahawi quedó bajo los escombros junto a otros funcionarios del gobierno, los cuales algunos murieron y otros resultaron gravemente heridos. La presidencia hutí aseguró que “la sangre de los caídos será el combustible para continuar”. Por







Ahmed al-Rahawi quedó bajo los escombros. Redes sociales

A través de un comunicado oficial, Israel confirmó que mató al primer ministro de Yemen, Ahmed al-Rahawi y otros ministros, mientras que algunos resultaron gravemente heridos. "Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán atacando todas las amenazas contra los civiles israelíes", advirtieron.

En las instalaciones se encontraban altos funcionarios responsables del uso de la fuerza y del aumento militar del régimen terrorista Houthi y del avance de las acciones terroristas contra Israel, según indica el documento de las Fuerzas de Defensa de Israel.

La presidencia hutí indicó que "el gobierno seguirá desempeñando sus funciones en la gestión de los asuntos” y que “las instituciones seguirán prestando servicios al pueblo yemení y no se verán afectadas, independientemente de la magnitud de la tragedia".

ELIMINATED: Houthi Prime Minister, Ahmed Al-Rahawi, along with additional senior officials of the Houthi terrorist regime were eliminated during an IDF strike in Sanaa, Yemen.

At the facility struck were senior officials responsible for the use of force, the military buildup… — Israel Defense Forces (@IDF) August 30, 2025



At the facility struck were senior officials responsible for the use of force, the military buildup… — Israel Defense Forces (@IDF) August 30, 2025 En un mensaje amenazante agregaron: "La sangre de los caídos será el combustible y la motivación para continuar por el mismo camino. Prometemos a nuestro pueblo, al pueblo palestino, y a toda la nación que seguiremos apoyando y defendiendo a los residentes de Gaza. Seguiremos fortaleciendo nuestras fuerzas y desarrollando las capacidades para afrontar los desafíos y los peligros".

Al-Rahawi se desempeñaba como primer ministro del gobierno liderado por los hutíes desde agosto del 2024. Los rebeldes hutíes han lanzado misiles repetidamente contra Israel tras el inicio de la guerra en Gaza.