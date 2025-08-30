30 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Israel prepara la ofensiva en Gaza: la declaró "zona de combate" y suspenderá la ayuda humanitaria

La medida es parte del plan aprobado por el gobierno de Benjamin Netanyahu para "tomar el control" de la ciudad, la más importante de la Franja. Implica el fin de las "pausas tácticas" para entregar comida y medicamentos.

Por
Israel avanza con su plan a pesar de la creciente presión internacional.

Israel avanza con su plan a pesar de la creciente presión internacional.

Xinhua

Israel declaró como "zona de combate peligrosa" a la Ciudad de Gaza, una medida que se leyó a nivel internacional como el preludio de su ofensiva para "tomar el control" del área y que, además, implica suspender la entrega de ayuda humanitaria en medio del alerta de las Naciones Unidas (ONU) por hambruna.

El cuerpo de Weiss permaneció retenido por Hamás 693 días. 
Te puede interesar:

Israel recuperó los cuerpos de dos rehenes asesinados por Hamás

La decisión fue anunciada este viernes por el gobierno de Benjamin Netanyahu como parte de su plan para controlar la ciudad más importante de la Franja. En los últimos días, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ya atacaron algunos barrios clave y convocaron a 60.000 reservistas.

"Intensificaremos nuestros ataques hasta recuperar a todos los rehenes secuestrados y desmantelar Hamás", afirmó el portavoz del Ejército israelí, Avichay Adraee. Como parte de la ofensiva, desde este viernes se suspendieron las "pausas tácticas" que permitían la entrega limitada de alimentos.

Un alto funcionario israelí le adelantó a la agencia AP que, en los próximos días, su país también interrumpirá los lanzamientos de paquetes de ayuda sobre la Ciudad de Gaza y reducirá la llegada de camiones a la parte norte del enclave, mientras se prepara para evacuar a cientos de miles de personas hacia el sur.

camiones gaza ayuda humanitaria palestina medio oriente 5 agosto 2025
Israel suspender&aacute; la entrega de ayuda humanitaria en Ciudad de Gaza, asediada por la hambruna.

Israel suspenderá la entrega de ayuda humanitaria en Ciudad de Gaza, asediada por la hambruna.

La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, advirtió en un comunicado que es imposible que esa evacuación se realice de manera ordenada, segura y digna. "Desencadenaría un movimiento masivo de población que ninguna zona en la Franja de Gaza puede absorber", sostuvo.

"No queremos dejar nuestro hogar. Estamos exhaustos, vamos del norte al sur sin un respiro", aseguró Mohamed Abu Qamar, de 42 años, durante una conversación telefónica con AFP. "La muerte nos está cercando. Emprendemos la marcha sin saber si llegaremos a salvo o si moriremos a mitad de camino", concluyó.

Israel recuperó los cuerpos de dos rehenes asesinados por Hamás

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que recuperaron el cuerpo de Ilan Weiss, un hombre de 55 años que el grupo terrorista palestino Hamás mató el 7 de octubre de 2023, junto a los restos de otra persona que se encuentra "en proceso de identificación".

"El cuerpo de Ilan Weiss, quien permaneció secuestrado durante 693 días en Gaza, fue recuperado en una operación militar conjunta de las FDI y el Shabak", anunciaron en un comunicado. El hombre, oriundo del kibutz Be'eri, salió de su casa para unirse al equipo de emergencias cuando fue asesinado y secuestrado.

_Ilan Weiss 29-8-25
Ilan Weiss, de 55 a&ntilde;os, fue asesinado por Ham&aacute;s el 7 de octubre de 2023.

Ilan Weiss, de 55 años, fue asesinado por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Según informó el presidente de Israel, Isaac Herzog, ambos cuerpos fueron recuperados mediante un trabajo en conjunto "de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet". "Es un momento de profundo dolor, pero también de cierre", afirmó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Manifestantes cortaron la autopista Ayalon de Tel Aviv y otras rutas del país.

Masiva jornada de protestas en Israel: familiares de rehenes cortan rutas para exigir su liberación

Murieron periodistas por el ataque contra el hospital.

Israel bombardeó un hospital de Gaza y hay al menos 19 muertos, entre ellos 5 periodistas

Netanyahu calificó como una mentira descarada el informe de la ONU que confirmó hambruna en Gaza

Netanyahu calificó como "una mentira descarada" el informe de la ONU que confirmó hambruna en Gaza

Marín aseguró que esta es la misión más riesgosa de su vida.

Un fotógrafo argentino irá a Gaza junto a Greta Thunberg en una misión humanitaria

Esto ocurre en paralelo al avance de Israel sobre el territorio de Gaza. 

El papa León XIV remarcó que ningún pueblo del mundo puede ser obligado a un "exilio forzoso"

Un nuevo informe advierte sobre el deterioro de la situación humanitaria

La ONU declaró la hambruna en Gaza pero Israel lo negó: "Se basa en las mentiras de Hamás"

Rating Cero

¿Qué cantante confesó ser muy religoso?

Qué famoso cantante reveló que quiere ser sacerdote a los 60 años

Katia se accidentó con su moto.

Una exparticipante de Gran Hermano sufrió un accidente de tránsito: "Esperando en el hospital"

La Monja 1, ya está disponible en Netflix y podés disfrutarla en agosto 2025 ya que está siendo tendencia.
play

La Monja es la película de terror que es de lo más visto en Netflix: de qué se trata

Una película animada con un monstruo que llega a ser un buen amigo es furor en Netflix.
play

Esta película animada con un monstruo que llega a ser un buen amigo es furor en Netflix: de cuál se trata

Los nuevos personajes de la película de Marvel Spider Man 4.

Cuáles son todos los personajes de Marvel confirmados para Spider-Man: Brand New Day

El look con el que Fulop brilló en las redes.

El espectacular look de Catherine Fulop: escote y total black

últimas noticias

Kamala Harris, ahora sin custodia oficial.

Trump le quitó la custodia del Servicio Secreto a Harris

Hace 23 minutos
La joven de 24 años murió tras el disparo.

Asesinaron a una conductora de aplicación en un intento de robo en La Matanza

Hace 50 minutos
Santilli atribuyó la difusión de los audios a una maniobra política.

Pese al escándalo de las coimas, Santilli anticipó una victoria electoral de LLA: "La gente no es sonsa"

Hace 1 hora
Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia.

Jueces federales cuestionaron el DNU que regula la administración de bienes decomisados

Hace 1 hora
Un lugar imperdible.

Turismo en Argentina: el pueblo olvidado que fue "recuperado" y que ahora es súper atractivo para conocer

Hace 1 hora