Israel prepara la ofensiva en Gaza: la declaró "zona de combate" y suspenderá la ayuda humanitaria

La medida es parte del plan aprobado por el gobierno de Benjamin Netanyahu para "tomar el control" de la ciudad, la más importante de la Franja. Implica el fin de las "pausas tácticas" para entregar comida y medicamentos.

Israel declaró como "zona de combate peligrosa" a la Ciudad de Gaza, una medida que se leyó a nivel internacional como el preludio de su ofensiva para "tomar el control" del área y que, además, implica suspender la entrega de ayuda humanitaria en medio del alerta de las Naciones Unidas (ONU) por hambruna.

La decisión fue anunciada este viernes por el gobierno de Benjamin Netanyahu como parte de su plan para controlar la ciudad más importante de la Franja. En los últimos días, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ya atacaron algunos barrios clave y convocaron a 60.000 reservistas.

"Intensificaremos nuestros ataques hasta recuperar a todos los rehenes secuestrados y desmantelar Hamás", afirmó el portavoz del Ejército israelí, Avichay Adraee. Como parte de la ofensiva, desde este viernes se suspendieron las "pausas tácticas" que permitían la entrega limitada de alimentos.

Un alto funcionario israelí le adelantó a la agencia AP que, en los próximos días, su país también interrumpirá los lanzamientos de paquetes de ayuda sobre la Ciudad de Gaza y reducirá la llegada de camiones a la parte norte del enclave, mientras se prepara para evacuar a cientos de miles de personas hacia el sur.

La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, advirtió en un comunicado que es imposible que esa evacuación se realice de manera ordenada, segura y digna. "Desencadenaría un movimiento masivo de población que ninguna zona en la Franja de Gaza puede absorber", sostuvo.

Israel suspenderá la entrega de ayuda humanitaria en Ciudad de Gaza, asediada por la hambruna.

"No queremos dejar nuestro hogar. Estamos exhaustos, vamos del norte al sur sin un respiro", aseguró Mohamed Abu Qamar, de 42 años, durante una conversación telefónica con AFP. "La muerte nos está cercando. Emprendemos la marcha sin saber si llegaremos a salvo o si moriremos a mitad de camino", concluyó.

Israel recuperó los cuerpos de dos rehenes asesinados por Hamás

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que recuperaron el cuerpo de Ilan Weiss, un hombre de 55 años que el grupo terrorista palestino Hamás mató el 7 de octubre de 2023, junto a los restos de otra persona que se encuentra "en proceso de identificación".

"El cuerpo de Ilan Weiss, quien permaneció secuestrado durante 693 días en Gaza, fue recuperado en una operación militar conjunta de las FDI y el Shabak", anunciaron en un comunicado. El hombre, oriundo del kibutz Be'eri, salió de su casa para unirse al equipo de emergencias cuando fue asesinado y secuestrado.

_Ilan Weiss 29-8-25 Ilan Weiss, de 55 años, fue asesinado por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Según informó el presidente de Israel, Isaac Herzog, ambos cuerpos fueron recuperados mediante un trabajo en conjunto "de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet". "Es un momento de profundo dolor, pero también de cierre", afirmó.