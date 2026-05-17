Horóscopo de hoy, lunes 18 de mayo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 18 de mayo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Aries hoy es un día donde estarás magnético y puedes despertar pasiones en los demás. Pero deberás tener especial atención en tu trabajo ya que una persona te tiene envidia y prepara un ataque, que no te agarre desprevenido.

Tauro la plata es importante pero no es todo y deberás prestar más atención a las demandas de tu entorno que no se solucionan con dinero. Será un buen comienzo de semana en lo laboral.

Géminis

(21 de mayo al 20 de junio)

Géminos tu bolsillo te da un respiro esta semana y podrás acomodar tu economía para no llegar ahogado al final del mes. Tu cuerpo pide atención, deberías organizarte para hacer ejercicio durante los próximos días.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer es una buena semana para los negocios y el amor. No así para la salud donde deberás poner atención en lo que comes si no querés terminar con una indigestión.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Leo en el ámbito laboral sentirás que la presión empieza a ceder ya que has cumplido con creces lo que te han pedido. Es tiempo para poner en orden tu salud y bienestar, tu cuerpo te lo agradecerá.

Virgo

(23 de agosto al 22 de septiembre)

Virgo estás obsesionado con tu cuerpo y te está pasando factura. Deberás exigirte menos para no terminar con una grave lesión que te saque de competencia. En cuanto al dinero, esta semana verás como se acomodan tus cuentas.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra es hora de replantear tu propósito porque estás en piloto automático. La mitad del año se acerca y volves a sentir esa sensación de vacío existencial. Deberás retomar las riendas de tu vida esta semana para volver a encausarte.

Escorpio

(23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio venís de una mala racha y tu cuerpo lo está sintiendo. Sobre todo tu estómago, por lo que deberás hacer algún tipo de dieta para protegerte esta semana. En lo laboral, deberás llegar a un acuerdo y cuidá los gastos, antes de pasar el plástico, preguntate si es necesario.

Sagitario

(22 de noviembre al 21 de diciembre)

Esta semana llegará el reconocimiento laboral que tanto esperás Sagitario. Aprovechá la semana para ponerte a punto, llenate de la energía del sol porque se vendrán muchas exigencias.

Capricornio

(22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio es una buena semana en el ámbito profesional y en el plano físico. Aunque pueden surgir algunas discusiones en casa por el tema económico.

Acuario

(20 de enero al 18 de febrero)

Acuario es una semana para que mejores tu dieta porque venís comiendo cualquier cosa con tal de no cocinar. Si estás con ganas de gastar, deberás postergarlo y pensar en invertir esos ahorros para generar más dinero. Tu futuro te lo agradecerá.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Será una semana donde el diálogo y el aire libre serán tus aliados para evitar conflictos y recomponer vínculos. Cuidado con el bolsillo, porque si seguís derrochando, vas a estar en graves problemas financieros.