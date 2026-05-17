El polémico magnate tecnológico Peter Thiel jugó un torneo de ajedrez en Almagro: terminó tercero

El fundador de Palantir participó de un campeonato en un club de Almagro, en el marco de su estadía en la Argentina luego de encontrarse con el presidente Milei en la Casa Rosada, hace tres semanas. También había presenciado el último Superclásico.

El fundador de la empresa Palantir, el estadounidense Peter Thiel , permanece en la Argentina después de reunirse en abril con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y participó en un torneo de ajedrez en el barrio porteño de Almagro , en el que finalizó en la tercera posición.

El club Torre Blanca, considerada como uno de los semilleros del ajedrez en la Argentina, publicó en sus redes sociales que Thiel culminó en el tercer puesto de un campeonato, junto a una foto después de la competencia. El magnate tecnológico era el favorito del torneo con 2.199 puntos de ELO , que se trata de un sistema matemático que evalúa la habilidad de los ajedrecistas.

El empresario de 58 años, además de encontrarse con Milei, realizó distintas actividades en su tercera visita a la Argentina que incluyeron pasatiempos, ya que el 19 de abril asistió al Superclásico que Boca le ganó 1-0 a River en el estadio Monumental , por el Torneo Apertura 2026.

Thiel fue uno de los primeros inversores de Facebook con u$s500.000 y fundó Palantir , su compañía centrada en análisis de datos, en 2003 y con apoyo de la CIA, y PayPal , junto a Elon Musk , en 1998. Su fortuna alcanza los u$s81.100 millones .

Palantir tiene un valor de mercado de u$s350.000 millones y su nombre tiene origen en la saga de fantasía El señor de los Anillos. En esos libros, los Palantir son piedras mágicas que permiten ver a través del tiempo y el espacio, pero también corrompen a quienes las usan, ofreciendo información incompleta y tentadora. La firma tiene contratos con el gobierno de Estados Unidos, el ejército y también con actores del sector privado a nivel global.

El empresario de Silicon Valley centra sus negocios en ofrecer a los gobiernos análisis de datos para uso militar y de seguridad. En 2024 visitó Argentina en febrero y mayo y estuvo en la Casa Rosada de la mano de Alec Oxenford, cuando aún no era embajador en Estados Unidos. "Visité a Javier Milei en la Casa Rosada con Peter Thiel, quien me dijo que cree que las ideas de Milei son tan relevantes a nivel global como lo son para Argentina. Estoy totalmente de acuerdo", había posteado Oxenford en X.

El polémico manifiesto de Palantir sobre la política

El 18 de abril de 2026, Palantir publicó en su cuenta de X lo que fue considerado su manifiesto, titulado "La República Tecnológica en resumen". "Porque nos preguntan un montón", comienza el mensaje, y pasa a desarrollar 22 puntos extraídos del bestseller La República Tecnológica: poder duro, creencia blanda y el futuro de Occidente, escrito por Alexander C. Karp (CEO de la empresa) y Nicholas W. Zamiska.

En estos ítems, el libro proyecta su futuro ideal: gobiernos subordinados a los avances tecnológicos, un servicio militar universal y el paso a una nueva "era de disuasión construida sobre la Inteligencia Artificial".

El texto fue publicado semanas después de que el Departamento de Guerra de Estados Unidos comunicara su intención de reemplazar el uso de los productos de Anthropic, creadora de Claude, en sus sistemas, y señalara a la compañía como un riesgo para la cadena de suministro luego de que se negara a darle a la Casa Blanca el control total de ciertas aplicaciones militares. Palantir se mostró dispuesto a ocupar ese lugar.