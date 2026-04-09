Israel mantendrá "negociaciones directas" con Líbano por el desarme de Hezbolá y para "establecer paz"

El primer ministro israelí ordenó a su gabinete aceptar el pedido del país al que le aplicaron "el modelo Gaza". Las conversaciones iniciarán la próxima semana.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu , anunció que "luego de reiterados pedidos de Líbano" indicarle a su gabinete abrir las " negociaciones directas con Líbano sin demora" para abordar " el desarme de Hezbolá y el establecimiento de relaciones de paz " entre ambos países.

Donald Trump y la advertencia a Irán: "Si no llegan a un acuerdo, va a ser muy doloroso"

Las conversaciones directas comenzarán la próxima semana, informó la cadena estatal israelí Kan TV. El mismo medio afirmó que las charlas se llevarán a cabo bajo el patrocinio de Estados Unidos . Líbano estará representado por la embajadora ante Estados Unidos Nada Hamadeh Moawad e Israel por el embajador Yechiel Leiter .

Esta decisión del gobierno de Israel tiene lugar en medio del alto fuego acordado por Estados Unidos con Irán . La república islámica había presentado un plan de 10 puntos, entre los que se incluía el freno de las operaciones militares en Medio Oriente.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, desmintió que el acuerdo de Estados Unidos e Irán no incluyera a Líbano, como había dicho el presidente Donald Trump .

Según Qalibaf, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, se había referido "explícitamente" al tema y declarado "un alto al fuego inmediato en todas partes, incluyendo el Líbano y otras regiones, con efecto inmediato".

"La 'base viable para negociar' ha sido violada abierta y claramente, incluso antes de que comenzaran las negociaciones", sentenció el funcionario iraní en X.

El ataque de Israel al Líbano: desde destrucción de aldeas hasta objetivos de Hezbolá

Hace dos semanas el ministro de Defensa, Israel Katz, había ordenado a las Fuerzas Armadas la destrucción sistemática de aldeas en la franja limítrofe. Según sus propias palabras, la operación replica el “modelo Gaza”, consolidando una ofensiva que busca invadir el sur del Líbano y aumenta la tensión en toda la región.

Uno de los ataques más relevantes impactó en la carretera principal que conecta la ciudad de Tiro con el resto del territorio, un corredor vital tanto para el tránsito cotidiano como para la evacuación de civiles. La destrucción progresiva de estas rutas estratégicas ha encendido las alarmas y alimenta el temor de que la región enfrente una crisis humanitaria de gran magnitud.

Las autoridades libanesas habían denunciado que los ataques representan un castigo colectivo contra la población civil. El presidente Joseph Aoun advirtió que la estrategia israelí podría ser parte de un plan más amplio para afianzar su control en la frontera y pidió la intervención urgente de la comunidad internacional.

Este mes Israel anunció haber realizado el "mayor ataque" a Líbano en apenas 10 minutos y de forma simultánea en distintos puntos del país. En ese lapso, las fuerzas israelíes afirmaron haber atacado más de 100 objetivos vinculados a Hezbollah, incluyendo centros de mando, instalaciones militares y posiciones estratégicas.

Los bombardeos alcanzaron zonas clave como Beirut, el Valle de la Bekaa y el sur del país, regiones donde la organización mantiene una fuerte presencia. De acuerdo con Israel, entre los blancos se encontraban instalaciones de inteligencia, infraestructuras de lanzamiento de misiles, capacidades navales y unidades de élite como la Fuerza Radwan.