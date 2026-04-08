8 de abril de 2026 Inicio
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Israel lanzó su mayor ataque sobre Líbano: atacó 100 objetivos de Hezbollah

Las Fuerzas de Defensa israelíes bombardearon de manera simultánea diferentes puntos estratégicos de la infraestructura del grupo terrorista.

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Israel atacó Líbano (archivo).

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Según un comunicado oficial, la operación se desarrolló en apenas 10 minutos y de forma simultánea en distintos puntos del país. En ese lapso, las fuerzas israelíes afirmaron haber atacado más de 100 objetivos vinculados a Hezbollah, incluyendo centros de mando, instalaciones militares y posiciones estratégicas.

Los bombardeos alcanzaron zonas clave como Beirut, el Valle de la Bekaa y el sur del país, regiones donde la organización mantiene una fuerte presencia. De acuerdo con Israel, entre los blancos se encontraban instalaciones de inteligencia, infraestructuras de lanzamiento de misiles, capacidades navales y unidades de élite como la Fuerza Radwan.

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Desde el gobierno libanés, en tanto, denunciaron que los ataques provocaron “decenas” de muertos y “cientos” de heridos, en una jornada que profundizó la crisis humanitaria en el país. Las cifras oficiales elevan a más de 1.500 las víctimas fatales desde el inicio de la ofensiva a principios de marzo, con al menos 4.800 heridos.

En su comunicado, Israel responsabilizó a Hezbollah por la escalada al señalar que el grupo “decidió unirse deliberadamente al conflicto” en apoyo a Irán, afectando tanto al Estado libanés como a su población civil.

Desde el 2 de marzo, Israel desplegó una campaña sostenida de bombardeos y avanzó con operaciones terrestres en el sur del Líbano, incluso mientras regía un alto al fuego previo desde noviembre de 2024. Pese a que en las últimas horas Pakistán anunció un acuerdo de cese de hostilidades entre Estados Unidos e Irán que incluía al escenario libanés, Israel dejó en claro que continuará con su ofensiva contra el grupo terrorista.

El conflicto también dejó bajas del lado israelí: al menos 11 soldados murieron en combate en el sur del Líbano, mientras que dos civiles fallecieron en ataques lanzados por Hezbollah contra el norte de Israel.

Tiroteo frente al consulado de Israel en Estambul: abatieron al menos a un atacante y hay heridos

Dos atacantes murieron y un tercero resultó herido y fue detenido tras un tiroteo registrado este martes frente al consulado de Israel en Estambul, en Turquía. El episodio dejó además al menos un agente policial herido, aunque algunas versiones elevan ese número a tres.

El hecho ocurrió poco antes del mediodía local, cuando tres hombres armados con fusiles intentaron acceder al edificio ubicado en el distrito de Besiktas, una zona considerada de alta seguridad. Según los primeros reportes, los agresores abrieron fuego luego de ser interceptados por efectivos policiales y personal de custodia en el ingreso.

El intercambio de disparos derivó en la muerte de dos de los atacantes en el lugar, mientras que el tercero fue reducido por las fuerzas de seguridad tras resultar herido.

Tiroteo Consulado Israel Estambul 7 abril 2026

Tras el episodio, las autoridades turcas desplegaron un operativo en la zona y acordonaron el perímetro alrededor del consulado. Fuentes cercanas al caso indicaron que actualmente no hay diplomáticos israelíes en territorio turco, en el marco del deterioro de las relaciones bilaterales en los últimos años.

En paralelo, el Gobierno de Turquía inició una investigación judicial para determinar las motivaciones del ataque. De acuerdo con información difundida por medios locales, los sospechosos se habían trasladado hasta Estambul en un vehículo alquilado desde la ciudad de Izmit. Además, se investiga el posible vínculo de uno de ellos con una organización religiosa, mientras que otro contaba con antecedentes por narcotráfico.

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