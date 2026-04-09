Israel informó que asesinó a un alto funcionario de Hezbolá en Beirut y pone en riesgo el acuerdo Irán-Estados Unidos El primer ministro Benjamín Netanyahu informó que el objetivo era un estrecho colaborador del líder del grupo chiita. También reportó ataques contra infraestructura en el sur libanés. Por + Seguir en







Israel informó que asesinó a un alto funcionario de Hezbolá en Beirut

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este miércoles que el Ejército israelí abatió en Beirut a Ali Youssef Kharshi, señalado como secretario personal de Naim Qassem, en el marco de los bombardeos nocturnos sobre la capital libanesa. A través de su cuenta oficial en X, el jefe de Gobierno destacó la continuidad de la ofensiva contra el grupo chiita y remarcó que el objetivo eliminado formaba parte del círculo más cercano al liderazgo de Hezbolá.

“Seguimos golpeando a Hezbolá con fuerza, precisión y determinación. En Beirut eliminamos a Ali Youssef Kharshi, su secretario personal del secretario general de la organización terrorista Hezbolá, Naim Qassem, y uno de los hombres más cercanos a él”, sostuvo el mandatario en su publicación.

En el mismo mensaje, Netanyahu indicó que, en paralelo, las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron adelante una serie de ataques contra infraestructura del grupo en el sur del Líbano. Según detalló, los objetivos incluyeron pasos utilizados para el traslado de armamento, así como depósitos de municiones, lanzadores y cuarteles operativos.

“Paralelamente, esta noche el IDF atacó una serie de infraestructuras terroristas en el sur de Líbano: pasos que se utilizaron para transferir miles de armas, cohetes y lanzadores, así como almacenes de municiones, lanzadores y cuarteles de Hezbolá”, afirmó.

El primer ministro israelí cerró su mensaje con una advertencia directa: “Nuestro mensaje es claro: quien actúe contra los ciudadanos de Israel será alcanzado. Continuaremos golpeando a Hezbolá en cualquier lugar que sea necesario, hasta que devolvamos la seguridad completa a los residentes del norte”.

La continuidad de los ataques pone en riesgo el acuerdo de paz por dos semanas entre Estados Unidos e Irán anunciado por el presidente Donald Trump hace dos días. El mismo incluía la reapertura del estrecho de Ormuz, medida que se realizó durante unas horas hasta que el gobierno iraní dio marcha atrás denunciando la continuidad de los ataques. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/netanyahu&partner=&hide_thread=false Tweets by netanyahu