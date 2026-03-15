15 de marzo de 2026 Inicio
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Israel descartó negociar la paz en Líbano y planea invadir el país por tierra: "Lo mismo que hicimos con Gaza"

El país gobernado por Benjamín Netanyahu tendría el objetivo de conquistar la zona que se encuentra al sur del río Litani, que limita con su frontera norte. El objetivo es controlar territorio donde opera Hezbollah.

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Soldados israelíes desplegados durante el conflcito.

Soldados israelíes desplegados durante el conflcito.

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Israel descartó negociar la paz con Líbano, país con el que limita al norte de su frontera, después de un ataque combinado entre Irán y Hezbollah con más de 200 cohetes. Según el medio norteamericano Axios, el objetivo israelí es conquistar el sur de Líbano.

Abbas Araghchi, canciller iraní.
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The Israel Times afirmó que el gobierno israelí busca destruir los depósitos de armas y posiciones del grupo islámico respaldado por Teherán. Las fuentes citadas por la prensa estadounidense señalan una inminente invasión del Líbano que el medio israelí mencionado calificó de “masiva”.

"Vamos a hacer lo mismo que hicimos en Gaza", explicó un funcionario israelí al medio local y detalló: "El objetivo es tomar el control del territorio, empujar a las fuerzas de Hezbollah hacia el norte, alejándolas de la frontera, y desmantelar sus posiciones militares y depósitos de armas en las aldeas".

Palestina quedó reducida a escombros debido a las represalias desplegadas por Israel el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que dejó más de 1.200 personas muertas. Los ataques israelíes posteriores mataron a 66.100 personas en Gaza hasta octubre de 2025, entre las que se contabilizaron 18.430 niños, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA).

De acuerdo a las fuentes estadounidenses e israelíes consultadas por Axios, el país gobernado por Benjamín Netanyahu planea la mayor invasión por tierra desde 2006 para conquistar la zona que se encuentra al sur del río Litani en territorio libanés y desmantelar la infraestructura militar de Hezbollah.

Cómo fue el ataque de Hezbollah e Irán contra Israel

El último miércoles Hezbollah e Irán atacaron de forma conjunta el norte de Israel, la zona más cercana al Líbano, con 200 cohetes.

“Antes de este ataque estábamos preparados para un alto el fuego en el Líbano, pero después de esto no hay vuelta atrás tras una operación de tal magnitud”, dijo un funcionario israelí citado por Axios.

Los ataques israelíes mataron a 850 personas en Líbano desde el 2 de marzo, entre ellas 107 niños, según anunció este domingo el Ministerio de Salud libanés. Otras 2105 personas resultaron heridas. Se calcula que más de 800.000 libaneses fueron desplazados de sus hogares.

Este domingo, Irán también tiró una bomba de racimo sobre la capital de Israel, Tel Aviv, que hirió a al menos dos personas.

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