Impactante video: Irán lanzó un misil con municiones de racimo sobre el centro de Tel Aviv El proyectil fue disparado durante la madrugada y activó las sirenas antiaéreas en gran parte del país. Fragmentos del misil se dispersaron sobre distintos sectores urbanos, lo que generó la rápida intervención de los equipos de emergencia, que acudieron a asistir a los civiles y evaluar los daños. Por + Seguir en







Irán lanzó un misil con municiones de racimo sobre el centro de Israel y dejó heridos cerca de Tel Aviv

Un nuevo ataque con misiles provenientes de Irán sacudió al centro de Israel durante la madrugada de este domingo. Según informaron medios locales y agencias internacionales, un proyectil con submuniciones, conocidas como bombas de racimo, cayó en áreas cercanas a Tel Aviv y dejó al menos dos personas heridas, además de provocar destrozos en distintos puntos de la zona afectada.

El lanzamiento se produjo alrededor de las 2:30 y obligó a activar las sirenas de alerta aérea en gran parte del territorio central israelí. Tras la explosión, fragmentos del misil se dispersaron sobre distintos sectores urbanos, lo que generó la rápida intervención de los equipos de emergencia, que acudieron a asistir a los civiles y evaluar los daños.

Embed - C5N on Instagram: "UN MISIL IRANÍ IMPACTÓ EN TEL AVIV Un misil con bombas de racimo impactó cerca de Tel Aviv, activó sirenas en el centro de Israel y dejó al menos dos heridos en medio de la creciente tensión militar en Medio Oriente." View this post on Instagram De acuerdo con las autoridades, el ataque habría empleado municiones de racimo, un tipo de armamento que se abre en pleno vuelo y libera múltiples subexplosivos sobre una superficie extensa. Este sistema incrementa el peligro para la población civil y complica la capacidad de interceptación de los sistemas de defensa antimisiles.

El episodio se inscribe en la creciente confrontación militar en Medio Oriente, que se intensificó luego de los bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel contra instalaciones iraníes a fines de febrero. Desde entonces, Teherán respondió con una ofensiva que, según estimaciones israelíes, ya incluyó el lanzamiento de más de 290 misiles y cientos de drones contra territorio israelí, elevando la tensión en toda la región.