15 de marzo de 2026 Inicio
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Netanyahu reapareció en redes y desmintió rumores sobre su muerte tras un ataque iraní

El primer ministro israelí publicó un video en el que se lo ve relajado y tomando café para negar versiones que circulaban en redes.

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Netanyahu reapareció en redes y desmintió rumores sobre su muerte tras un ataque iraní
Netanyahu reapareció en redes y desmintió rumores sobre su muerte tras un ataque iraní

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reapareció públicamente este domingo a través de un video difundido en sus redes sociales para desmentir versiones que circulaban en internet sobre su presunta muerte durante un ataque iraní contra Israel.

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En la grabación se lo ve sonriente, comprando un café y bromeando frente a la cámara. “¿Dicen que estoy qué?”, ironizó el dirigente mientras levantaba ambas manos y mostraba los diez dedos, en un gesto para dejar en claro que no había sufrido heridas durante los bombardeos.

En el mismo mensaje agradeció el respaldo de sus seguidores y aseguró que su gobierno y las fuerzas armadas continúan con operaciones militares en distintos frentes. “Su apoyo es increíble. Nos fortalece a mí, al gobierno y a las Fuerzas de Defensa de Israel”, afirmó, aunque evitó dar detalles sobre las acciones en curso.

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La publicación llegó luego de que la Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán calificara al jefe de gobierno israelí como un “criminal” y amenazara con perseguirlo. En paralelo, las fuerzas iraníes informaron ataques con drones contra instalaciones de seguridad y un centro de comunicaciones satelitales en territorio israelí.

El conflicto se inició el 28 de febrero tras una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel que provocó la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei. Desde entonces, la confrontación militar se mantiene con intercambios de ataques y una creciente tensión regional.

En el plano diplomático, Irán advirtió que cualquier intervención externa podría profundizar la guerra. El canciller Abbas Araghchi sostuvo que el conflicto solo terminará cuando existan garantías de que no volverá a repetirse y se establezcan reparaciones por los daños sufridos.

Desde Washington, el presidente Donald Trump confirmó que no planea detener la ofensiva. En declaraciones a NBC News aseguró que Teherán busca negociar, pero consideró que las condiciones actuales “no son lo suficientemente buenas” para un acuerdo.

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