23 de abril de 2026 Inicio
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El papa León XIV condenó la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán: "Murieron personas inocentes"

El sumo pontífice rechazó el conflicto bélico y marcó que "toda una población está sufriendo". Además, llamó a "encontrar respuestas que surjan de una cultura de paz".

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El papa León XIV cuestionó la guerra.

El papa León XIV cuestionó la guerra.

El papa León XIV condenó la guerra de Estados Unidos junto a Israel con Irán y advirtió que la población del país persa "está sufriendo" debido al conflicto, por el cual rige un alto al fuego anunciado por el presidente de la nación norteamericana, Donald Trump.

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En diálogo con la prensa desde el avión papal tras su viaje a África, el papa León XIV alertó sobre las víctimas en los conflictos bélicos: "Muchas veces, cuando evaluamos ciertas situaciones, la respuesta inmediata es que debemos intervenir con violencia, con la guerra, atacando. Por lo que hemos visto, han muerto muchas personas inocentes. Como pastor, no puedo estar a favor de la guerra. Quisiera animar a todos a encontrar respuestas que surjan de una cultura de paz y no de odio y división".

papa León XIV
El papa León XIV cuestionó la guerra.

El papa León XIV cuestionó la guerra.

En tal sentido, el sumo pontífice remarcó que los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán crearon una "situación caótica para la economía mundial", junto con "toda una población en Irán, de personas inocentes, que está sufriendo por esta guerra".

"Condeno todas las acciones que son injustas, condeno el quitar la vida a las personas, condeno la pena de muerte, creo que la vida humana debe ser respetada. Cuando un régimen, cuando un país, toma decisiones que quitan la vida a las personas de manera injusta, entonces obviamente eso es algo que debe ser condenado", agregó en esta línea.

Irán recibió dinero por los peajes en el estrecho de Ormuz

Las autoridades de Irán informaron que ya recibieron el primer pago correspondiente a las tasas impuestas al tránsito de buques por el estrecho de Ormuz. Esto se da en el marco de las restricciones aplicadas tras la ofensiva militar lanzada a fines de febrero por Israel y Estados Unidos.

“El primer ingreso por las cuotas en el estrecho de Ormuz ya fue depositado en una cuenta del Banco Central”, afirmó el vicepresidente segundo del Parlamento iraní, Hayi Babaei, según consignó la agencia oficial Mehr.

El gobierno iraní permitió la circulación de buques sin vínculos con países considerados “enemigos”, siempre que abonaran las tarifas establecidas y operaran bajo coordinación con sus Fuerzas Armadas. En tanto, las medidas adoptadas por Teherán incluyen limitaciones al paso de embarcaciones por esta vía clave para el comercio energético global.

El 17 de abril, Irán había anunciado el levantamiento de estas limitaciones tras confirmarse un alto el fuego temporal en Líbano. Sin embargo, la medida se revirtió a las horas, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, celebrara la decisión iraní pero aclarara que las fuerzas de su país mantendrían el bloqueo en la zona.

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