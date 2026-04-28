28 de abril de 2026 Inicio
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Donald Trump aseguró que Irán se encuentra en un "estado de colapso" por la guerra en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos alertó sobre la situación del país persa, debido a los bombardeos por el conflicto. También aseveró que las autoridades iraníes pidieron la reapertura del estrecho de Ormuz.

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Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

REUTERS - Russell Cheyne

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán pretende la reapertura del estrecho de Ormuz y advirtió que el país persa atraviesa un "estado de colapso", en el marco de la guerra con esa nación, por la cual rige un alto al fuego anunciado por el republicano.

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En la red social Truth Social, Trump expuso la postura de las autoridades iraníes y se refirió al estado del país persa debido al conflicto: "Irán nos acaba de informar que se encuentra en un 'estado de colapso'. Quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán!). ¡Gracias por su atención a este asunto!"

Los dichos del presidente del país norteamericano se produjeron después de que Irán propusiera reabrir el estrecho de Ormuz, avanzar hacia el fin de las hostilidades y, en paralelo, dejar para una etapa posterior las discusiones sobre su programa nuclear. La información había sido publicada por el medio Axios, que citó a un funcionario estadounidense y a otras dos fuentes anónimas.

Donald Trump
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

De acuerdo con los documentos publicados, la iniciativa iraní fue transmitida a través de canales diplomáticos y contempla un esquema en el que primero se logre una desescalada, ya sea mediante un alto el fuego prolongado o un acuerdo definitivo, y luego se retomen las negociaciones nucleares, una vez levantadas las restricciones sobre la navegación y el comercio marítimo.

Por su parte, Trump tiene previsto analizar con su equipo el estado actual de las tratativas y evaluar los próximos pasos frente al estancamiento de las conversaciones. En tanto, el canciller iraní Abbas Araghchi calificó como “muy positiva” su reciente visita a Islamabad, en Pakistán, donde se discutieron las condiciones específicas que permitirían reencauzar el diálogo entre Teherán y Washington.

Mientras tanto, el republicano dejó entrever en una entrevista con Fox News que su administración se inclina por sostener el bloqueo naval que limita las exportaciones de petróleo iraníes, con la expectativa de aumentar la presión sobre Teherán en el corto plazo.

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