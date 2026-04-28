Donald Trump aseguró que Irán se encuentra en un "estado de colapso" por la guerra en Medio Oriente El presidente de Estados Unidos alertó sobre la situación del país persa, debido a los bombardeos por el conflicto. También aseveró que las autoridades iraníes pidieron la reapertura del estrecho de Ormuz. Por + Seguir en







Donald Trump, presidente de Estados Unidos. REUTERS - Russell Cheyne

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán pretende la reapertura del estrecho de Ormuz y advirtió que el país persa atraviesa un "estado de colapso", en el marco de la guerra con esa nación, por la cual rige un alto al fuego anunciado por el republicano.

En la red social Truth Social, Trump expuso la postura de las autoridades iraníes y se refirió al estado del país persa debido al conflicto: "Irán nos acaba de informar que se encuentra en un 'estado de colapso'. Quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán!). ¡Gracias por su atención a este asunto!"

Los dichos del presidente del país norteamericano se produjeron después de que Irán propusiera reabrir el estrecho de Ormuz, avanzar hacia el fin de las hostilidades y, en paralelo, dejar para una etapa posterior las discusiones sobre su programa nuclear. La información había sido publicada por el medio Axios, que citó a un funcionario estadounidense y a otras dos fuentes anónimas.

Donald Trump Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

De acuerdo con los documentos publicados, la iniciativa iraní fue transmitida a través de canales diplomáticos y contempla un esquema en el que primero se logre una desescalada, ya sea mediante un alto el fuego prolongado o un acuerdo definitivo, y luego se retomen las negociaciones nucleares, una vez levantadas las restricciones sobre la navegación y el comercio marítimo.