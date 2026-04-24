En redes sociales, el primer ministro israelí explicó que el diagnóstico lo recibió hace dos meses atrás, pero lo ocultó "con el fin de no permitir que el régimen terrorista de Irán difunda más propaganda falsa contra Israel", en medio de la guerra. Además aseguró que se encuentra en buen estado.

Mediante un posteo en redes sociales, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reveló que fue tratado por un cáncer de próstata: "Un tumor maligno, sin ninguna propagación". Además explicó que el diagnóstico lo recibió hace dos meses atrás, pero lo ocultó por la guerra contra Irán.

A sus 76 años, el primer ministro contó que el tumor fue descubierto durante su evaluación médica anual. "Hoy se publicó mi informe médico anual. Pedí retrasar su publicación por dos meses para que no se publicara en el punto álgido de la guerra, con el fin de no permitir que el régimen terrorista de Irán difunda más propaganda falsa contra Israel ", expresó en su mensaje.

En el mensaje Netanyahu confirmó que tuvo un pequeño problema médico en la próstata que fue tratado por completo "gracias a Dios, eso ya quedó atrás", afirmó. Hace un año y medio, se sometió a una " cirugía exitosa por una próstata benigna agrandada y desde entonces estoy en seguimiento médico rutinario", después de que le detectaran una "manchita diminuta" de menos de un centímetro en la próstata.

"En el examen se determinó que se trataba de una etapa muy temprana de un tumor maligno, sin ninguna propagación ni metástasis", sentenció.

Medio Oriente: Irán recibió dinero por los peajes en el estrecho de Ormuz

Las autoridades de Irán informaron que ya recibieron el primer pago correspondiente a las tasas impuestas al tránsito de buques por el estrecho de Ormuz. Esto se da en el marco de las restricciones aplicadas tras la ofensiva militar lanzada a fines de febrero por Israel y Estados Unidos.

“El primer ingreso por las cuotas en el estrecho de Ormuz ya fue depositado en una cuenta del Banco Central”, afirmó el vicepresidente segundo del Parlamento iraní, Hayi Babaei, según consignó la agencia oficial Mehr.

El gobierno iraní permitió la circulación de buques sin vínculos con países considerados “enemigos”, siempre que abonaran las tarifas establecidas y operaran bajo coordinación con sus Fuerzas Armadas. En tanto, las medidas adoptadas por Teherán incluyen limitaciones al paso de embarcaciones por esta vía clave para el comercio energético global.

El 17 de abril, Irán había anunciado el levantamiento de estas limitaciones tras confirmarse un alto el fuego temporal en Líbano. Sin embargo, la medida se revirtió a las horas, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, celebrara la decisión iraní pero aclarara que las fuerzas de su país mantendrían el bloqueo en la zona.