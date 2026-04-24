24 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Benjamin Netanyahu reveló que fue tratado por un cáncer de próstata: "Un tumor maligno, sin ninguna propagación"

En redes sociales, el primer ministro israelí explicó que el diagnóstico lo recibió hace dos meses atrás, pero lo ocultó "con el fin de no permitir que el régimen terrorista de Irán difunda más propaganda falsa contra Israel", en medio de la guerra. Además aseguró que se encuentra en buen estado.

Por
Netanyahu se encuentra en buen estado de salud. 

Netanyahu se encuentra en buen estado de salud. 

Redes sociales

Mediante un posteo en redes sociales, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reveló que fue tratado por un cáncer de próstata: "Un tumor maligno, sin ninguna propagación". Además explicó que el diagnóstico lo recibió hace dos meses atrás, pero lo ocultó por la guerra contra Irán.

El papa León XIV cuestionó la guerra.
Te puede interesar:

El Papa condenó la guerra de EEUU e Israel con Irán: "Murieron personas inocentes"

A sus 76 años, el primer ministro contó que el tumor fue descubierto durante su evaluación médica anual. "Hoy se publicó mi informe médico anual. Pedí retrasar su publicación por dos meses para que no se publicara en el punto álgido de la guerra, con el fin de no permitir que el régimen terrorista de Irán difunda más propaganda falsa contra Israel", expresó en su mensaje.

Captura posteo Netanyahu 24-4-26
Posteo compartido por el primer ministro israelí.

Posteo compartido por el primer ministro israelí.

En el mensaje Netanyahu confirmó que tuvo un pequeño problema médico en la próstata que fue tratado por completo "gracias a Dios, eso ya quedó atrás", afirmó. Hace un año y medio, se sometió a una "cirugía exitosa por una próstata benigna agrandada y desde entonces estoy en seguimiento médico rutinario", después de que le detectaran una "manchita diminuta" de menos de un centímetro en la próstata.

"En el examen se determinó que se trataba de una etapa muy temprana de un tumor maligno, sin ninguna propagación ni metástasis", sentenció.

Medio Oriente: Irán recibió dinero por los peajes en el estrecho de Ormuz

Las autoridades de Irán informaron que ya recibieron el primer pago correspondiente a las tasas impuestas al tránsito de buques por el estrecho de Ormuz. Esto se da en el marco de las restricciones aplicadas tras la ofensiva militar lanzada a fines de febrero por Israel y Estados Unidos.

“El primer ingreso por las cuotas en el estrecho de Ormuz ya fue depositado en una cuenta del Banco Central”, afirmó el vicepresidente segundo del Parlamento iraní, Hayi Babaei, según consignó la agencia oficial Mehr.

El gobierno iraní permitió la circulación de buques sin vínculos con países considerados “enemigos”, siempre que abonaran las tarifas establecidas y operaran bajo coordinación con sus Fuerzas Armadas. En tanto, las medidas adoptadas por Teherán incluyen limitaciones al paso de embarcaciones por esta vía clave para el comercio energético global.

El 17 de abril, Irán había anunciado el levantamiento de estas limitaciones tras confirmarse un alto el fuego temporal en Líbano. Sin embargo, la medida se revirtió a las horas, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, celebrara la decisión iraní pero aclarara que las fuerzas de su país mantendrían el bloqueo en la zona.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Trump anunció la extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano por tres semanas

El estrecho de Ormuz, en medio del tira y afloje con Estados Unidos

Medio Oriente: Irán recibió dinero por los peajes en el estrecho de Ormuz

Irán atacó buques cargueros en el estrecho de Ormuz.

Irán atacó tres buques cargueros en el estrecho de Ormuz en medio de la tregua con EEUU

Donald Trump aseguró que Irán se está derrumbando financieramente

Trump aseguró que Irán "se está derrumbando financieramente"

El Pentágono de Estados Unidos difundió el ataque a los navíos iraníes que acusó que estaban cargados de minas explosivas.

Guerra en Medio Oriente: atacaron dos buques alrededor del estrecho de Ormuz

Trump anunció que se extenderá la tregua con Irán.

Trump anunció una extensión de la tregua con Irán, pero mantendrá bloqueados los puertos

Rating Cero

Oriana Sabatini recibió una camiseta de Boca.

Pergolini le regaló a Oriana Sabatini una camiseta de Boca con el 21 de Dybala

Ambas artistas mantienen una relación cercana dentro de la escena musical.

La impresionante transformación de La Joaqui: la compararon con Ángela Torres

Anna Del Boca habló de su posibe ingreso, y el de su mamá, a la casa más famosa.

Anna del Boca enfrentó los rumores sobre su posible ingreso a Gran Hermano: qué dijo

Migue Granados quedó en el centro de las miradas.

El pase del año: ¿Migue Granados se va de Olga?

La actriz habría cerrado un nuevo acuerdo para ingresar otra vez a la casa de GH.
play

Se confirmó cuándo será el repechaje de Gran Hermano 2026: ¿vuelve Andrea del Boca?

Mirtha Legrand continúa su recuperación.

Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: pospuso la vuelta a su programa en El Trece

últimas noticias

La carta propone un recorrido amplio por la gastronomía italiana.

La cocina italiana mantiene su lugar entre los clásicos porteños

Hace 9 minutos
La divisa estadounidense.

El dólar cierra la semana por encima de los $1.400

Hace 13 minutos
La violencia en niños incrementó en un 57% en 2025.

Datos que duelen: aumentaron más de un 50% las denuncias por violencia intrafamiliar hacia niños y adolescentes

Hace 13 minutos
El delantero que puede jugar el Mundial 2026 con Argentina.

Los delanteros de la Selección en el Mundial 2026: el futbolista que puede ser beneficiado por una desgracia

Hace 23 minutos
Traslasierra en Córdoba, el lugar ideal para desconectar. 

Recorré Argentina en 2026: el lugar ideal para desconectar de la rutina y cuidar la salud conectando con la naturaleza

Hace 23 minutos