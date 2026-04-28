28 de abril de 2026 Inicio
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Revés en la OPEP: Emiratos Árabes Unidos anunció que abandona el bloque petrolero en medio de la crisis energética

La salida de una de las potencias petroleras de Medio Oriente se hará efectiva a partir del 1° de mayo. Estuvo en la organización internacional casi desde sus inicios. Donald Trump la había acusado de "estafar" al resto del mundo.

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Emiratos Árabes Unidos dejará la OPEP sin consultar a Arabia Saudita.

Emiratos Árabes Unidos dejará la OPEP sin consultar a Arabia Saudita.

Emiratos Árabes Unidos anunció que dejará la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tras casi 60 años como miembro bajo el mando de Arabia Saudita. El enfrentamiento entre ambos es de larga data y el líder de la OPEP no fue avisado con antelación sobre el retiro de su vecino en la península de Arabia.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
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El ministro de Energía emiratí, Suhail Mohamed al-Mazrouei, explicó que la decisión se tomó tras un análisis minucioso de sus estrategias energéticas. Al ser consultado sobre si habían hablado previamente con Arabia Saudita, respondió que no habían planteado la cuestión a ningún otro país.

"Se trata de una decisión política, tomada ‌tras un análisis minucioso de las políticas actuales y futuras relacionadas con el nivel de producción", afirmó tras el anuncio, que frenó las subidas de los precios del crudo.

El debilitamiento de la OPEP representa una victoria para el presidente estadounidense, Donald Trump, quien acusó a la organización de "estafar al resto del mundo" al determinar los precios del petróleo y que "se aprovechan" de la defensa que hace Estados Unidos de los países petroleros del Golfo "imponiendo precios elevados".

Además, el anuncio impacta en la cotización del petróleo en medio de un mercado ya sacudido por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y el estrecho de Ormuz afectado por ella. Por allí pasa una quinta parte del crudo y el gas natural licuado del mundo.

Qué decía el anuncio de Emiratos Árabes Unidos

"Esta decisión refleja la visión estratégica y económica de largo plazo de los Emiratos Árabes Unidos y su perfil energético en evolución, incluida la inversión acelerada en la producción energética nacional, y refuerza su compromiso con un papel responsable, fiable y orientado al futuro en los mercados energéticos mundiales", dice el anuncio de Emiratos Árabes Unidos transmitido por la agencia estatal de noticias WAM.

"(Emiratos Árabes Unidos) aportó contribuciones importantes y consintió sacrificios aún mayores en el interés de todos. Pero ha llegado el momento de concentrar nuestros esfuerzos en lo que dicta nuestro interés nacional", agrega.

"Tras su salida, los Emiratos Árabes Unidos seguirán actuando de manera responsable, aportando producción adicional al mercado de forma gradual y mesurada, en consonancia con la demanda y las condiciones del mercado", concluye el anuncio.

La decisión alcanza también a OPEP+, que en 2016 amplió la alianza a otros 10 países entre los que se encuentra Rusia. El objetivo de este nuevo grupo es limitar la oferta y apoyar los precios frente a los desafíos que plantea la competencia de Estados Unidos.

Qué es la OPEP y cómo intervino en la crisis del petróleo de 1973

La OPEP es una organización reconocida desde el 6 de noviembre de 1962 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y son los máximos exportadores de petróleo a nivel mundial. El 43% de la producción mundial de petróleo y el 81% de las reservas mundiales de petróleo se encuentran en países miembros de la OPEP.

Emiratos Árabes Unidos había ingresado primero como el emirato de Abu Dhabi en 1967 y más tarde cuando se convirtió en país en 1971.

La crisis del petróleo de 1973 comenzó el 16 de octubre de ese mismo año, a raíz de la decisión de la OPEP de no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kipur, que enfrentaba a Israel y Egipto. Aunque en un principio el embargo afectaba a solo a Canadá, Japón, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos, posteriormente se extendió a Portugal, Rodesia (actual Zimbabue) y Sudáfrica.

El aumento del precio disparó la inflación a nivel mundial por la gran dependencia que tenía el sector industrial del petróleo y provocó una reducción de la actividad económica de los países afectados.

Posteriormente, en la década de 1980, la OPEP comenzó a establecer objetivos de producción para sus naciones miembros. Generalmente, cuando se reducen las metas, los precios del petróleo aumentan.

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