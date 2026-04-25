25 de abril de 2026 Inicio
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Estados Unidos envía representantes a Medio Oriente, pero Irán pone en duda las negociaciones de paz

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que Steve Witkoff y Jared Kushner arribarán a Pakistán para retomar conversaciones con los persas, quienes, por medio de su ministro de Asuntos Exteriores, deben definir si accederán al encuentro con los norteamericanos.

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Steve Witkoff y Jared Kushner
Steve Witkoff y Jared Kushner, los elegidos para negociar la posible salida del conflicto en Medio Oriente con los representantes iraníes. Redes sociales

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que los emisarios de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, llegarán este sábado a Pakistán para intentar destrabar el conflicto en Medio Oriente y retomar las conversaciones con los representantes de Irán. Washington intenta establecer un canal de diálogo en Islamabad, aunque desde Teherán mantienen reparos sobre la concreción de una reunión.

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La vocera norteamericana subrayó que advirtieron cierto progreso en la postura de la República Islámica durante las últimas jornadas de trabajo diplomático. "Hemos observado algunos avances por parte de Irán en los últimos días", aseguró la funcionaria.

El presidente Donald Trump se expresó sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo que frene el enfrentamiento bélico. "Están preparando una oferta y tendremos que ver", señaló el mandatario, quien exige condiciones estrictas sobre el control del uranio enriquecido y la libre circulación marítima.

Del otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aterrizó en suelo pakistaní como parte de una gira que también incluye otras visitas oficiales a Rusia y Omán. A pesar del anuncio sobre la llegada de los delegados estadounidenses al mismo territorio, la cancillería iraní no confirmó la participación en una cita para retomar el diálogo.

El vocero de Irán, Esmaeil Baqaei, fue claro al descartar reuniones planificadas con la comitiva que enviaron desde Washington para estas gestiones de paz. "No hay planeada ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos. Las observaciones de Irán serán transmitidas a Pakistán", sentenció el diplomático a través de sus redes.

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El funcionario iraní, Esmaeil Baqaei, negó reuniones planificadas con Estados Unidos.

El funcionario iraní, Esmaeil Baqaei, negó reuniones planificadas con Estados Unidos.

Sin embargo, fuentes del medio norteamericano Axios revelaron que el diálogo trilateral con mediación de Islamabad podría concretarse, finalmente, el próximo lunes. Los funcionarios pakistaníes trabajan fuertemente para acercar a las partes y facilitar una reunión que permita reactivar las negociaciones entre Irán y la gestión de Donald Trump.

En los últimos días, el líder republicano había cuestionado la falta de un mando claro dentro del gobierno iraní para avanzar en estas delicadas tratativas por la paz. Según su visión, los dirigentes persas "quieren llegar a un acuerdo", pero, en paralelo, atraviesan disputas internas por el control político del país asiático que no permiten avanzar con la resolución del conflicto.

El pedido de paz del papa León XIV

León XIV condenó el conflicto bélico de Estados Unidos e Israel contra Irán y advirtió que la población del país persa "está sufriendo" las consecuencias de los enfrentamientos. El sumo pontífice aprovechó el contacto con la prensa durante su regreso de África para pedir el cese definitivo de la violencia.

"Por lo que hemos visto, han muerto muchas personas inocentes. Como pastor, no puedo estar a favor de la guerra. Quisiera animar a todos a encontrar respuestas que surjan de una cultura de paz y no de odio y división", enfatizó el Papa tras la tregua anunciada por Donald Trump.

papa León XIV
El papa León XIV se manifestó en contra de la guerra en Medio Oriente.

El papa León XIV se manifestó en contra de la guerra en Medio Oriente.

Asimismo, el líder de la Iglesia Católica subrayó que los ataques aéreos generaron una "situación caótica para la economía mundial" y afectaron a civiles que nada tienen que ver con la disputa. León XIV concluyó que la vida humana debe respetarse siempre por encima de cualquier decisión política o intereses de un régimen.

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