15 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Irán descartó la posibilidad de diálogo con Estados Unidos para poner fin a la guerra

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, desestimó las versiones del presidente Donald Trump sobre un presunto interés de Teherán en negociar un alto el fuego. "Ya estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos", justificó.

Por
Abbas Araghchi

Abbas Araghchi, canciller iraní.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, rechazó la posibilidad de entablar conversaciones con Estados Unidos. El funcionario desestimó las versiones del presidente Donald Trump sobre un presunto interés de Teherán en un pacto para finalizar la guerra.

Netanyahu reapareció en redes y desmintió rumores sobre su muerte tras un ataque iraní
Te puede interesar:

Netanyahu reapareció en redes y desmintió rumores sobre su muerte tras un ataque iraní

En una entrevista con la cadena CBS, Araghchi destacó la firmeza del gobierno iraní ante el conflicto actual. "Somos lo suficientemente estables y fuertes. Sólo estamos defendiendo a nuestro pueblo", manifestó el diplomático durante la emisión del programa dominical.

El canciller responsabilizó de forma directa al mandatario estadounidense por el incremento de las bajas en la región. "Hay gente que muere simplemente porque el presidente Trump quiere divertirse", afirmó Araghchi tras definir las acciones de Washington como una ofensiva bélica deliberada.

La desconfianza de Irán radica en la ruptura de los canales previos de comunicación durante las operaciones militares. "No vemos ninguna razón por la que debamos hablar con los estadounidenses, porque ya estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos", explicó el ministro.

Teherán retira sus ofertas nucleares y prioriza la seguridad marítima

Durante la gestión de los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, la nación persa ofreció una reducción en sus reservas de uranio enriquecido a cambio de paz. Sin embargo, Araghchi confirmó que esa opción ya no es válida: "Ahora mismo no hay nada sobre la mesa".

El titular de Exteriores subrayó que cualquier acercamiento futuro dependerá de una nueva evaluación de la situación política y descartó el planteo de concesiones bajo el actual escenario de ataques.

Por otra parte, Irán mantiene contactos con diversos estados para la protección del comercio en el estrecho de Ormuz. "No puedo mencionar ningún país en concreto, pero se han puesto en contacto con nosotros varios países que desean garantizar un paso seguro para sus buques", concluyó el funcionario.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La nafta ya subió casi 24% desde fines de febrero por la guerra en Medio Oriente

La nafta ya subió casi 24% desde fines de febrero por la guerra en Medio Oriente

play

Un argentino mostró cómo es el día a día en Irán en plena guerra: "Vida normal"

Irán lanzó un misil con municiones de racimo sobre el centro de Israel y dejó heridos cerca de Tel Aviv

Impactante video: Irán lanzó un misil con municiones de racimo sobre el centro de Tel Aviv

“No ha sido posible llegar a un acuerdo con Argentina sobreuna fecha alternativa”, aseguró UEFA

Por qué se suspendió la Finalissima entre Argentina y España: el comunicado de la UEFA

El papa León XIV reiteró su solidaridad con todos aquellos que han perdido a sus seres queridos en los ataques en Medio Oriente.

El papa León XIV llamó a un alto el fuego en Medio Oriente para frenar la "violencia atroz"

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con perseguir y asesinar a Netanyahu

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con "perseguir y asesinar" a Netanyahu

Rating Cero

Daniela Celis, ex participante de Gran Hermano 2022.
play

Daniela Celis se disculpó por revelar su vida sexual con Thiago Medina, pero terminó con un giro inesperado

La pareja se mostró muy cerca en público.

Confirmaron el romance entre un cantante y una famosa actriz y se desató un escándalo

Se separó Pia Slapka de Daniel Gabrielli. 

Pia Slapka confirmó su separación de Daniel Gabrielli

Oriana Sabatini se recibió de tanatopractora y tanatoesteta en la Universidad Maimónides, CABA.

¿Vuelve al país?: Oriana Sabatini debutará como conductora de un programa policial en Olga

La nueva entrega adaptará el arco de Alabasta, uno de los más importantes del manga.

Netflix: esto es todo lo que se sabe sobre la temporada 3 de One Piece

Meghan Markle y el príncipe Harry: ¿alejados de la familia Real?

Meghan Markle respondió a los rumores de separación ante el Príncipe Harry con un video particular

últimas noticias

Mientras cumple condena: la actividad renal del exjefe de Estado experimentó una mejoría. 

Jair Bolsonaro tuvo una leve mejoría pero sigue en terapia intensiva

Hace 19 minutos
El sistema conecta a familias con cuidadores organizados dentro de una red cooperativa.

Lanzan una plataforma orientada al cuidado de adultos mayores

Hace 32 minutos
play
Daniela Celis, ex participante de Gran Hermano 2022.

Daniela Celis se disculpó por revelar su vida sexual con Thiago Medina, pero terminó con un giro inesperado

Hace 57 minutos
Detuvieron al jefe barrabrava de Tristán Suárez tras un operativo en Ezeiza. 

Detuvieron a "El Cuervo", jefe de la barra brava de Tristán Suárez, acusado de intento de homicidio

Hace 1 hora
Abbas Araghchi, canciller iraní.

Irán descartó la posibilidad de diálogo con Estados Unidos para poner fin a la guerra

Hace 1 hora