Irán descartó la posibilidad de diálogo con Estados Unidos para poner fin a la guerra El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, desestimó las versiones del presidente Donald Trump sobre un presunto interés de Teherán en negociar un alto el fuego. "Ya estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos", justificó. Por + Seguir en







Abbas Araghchi, canciller iraní.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, rechazó la posibilidad de entablar conversaciones con Estados Unidos. El funcionario desestimó las versiones del presidente Donald Trump sobre un presunto interés de Teherán en un pacto para finalizar la guerra.

En una entrevista con la cadena CBS, Araghchi destacó la firmeza del gobierno iraní ante el conflicto actual. "Somos lo suficientemente estables y fuertes. Sólo estamos defendiendo a nuestro pueblo", manifestó el diplomático durante la emisión del programa dominical.

El canciller responsabilizó de forma directa al mandatario estadounidense por el incremento de las bajas en la región. "Hay gente que muere simplemente porque el presidente Trump quiere divertirse", afirmó Araghchi tras definir las acciones de Washington como una ofensiva bélica deliberada.

La desconfianza de Irán radica en la ruptura de los canales previos de comunicación durante las operaciones militares. "No vemos ninguna razón por la que debamos hablar con los estadounidenses, porque ya estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos", explicó el ministro.

Teherán retira sus ofertas nucleares y prioriza la seguridad marítima Durante la gestión de los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, la nación persa ofreció una reducción en sus reservas de uranio enriquecido a cambio de paz. Sin embargo, Araghchi confirmó que esa opción ya no es válida: "Ahora mismo no hay nada sobre la mesa".

El titular de Exteriores subrayó que cualquier acercamiento futuro dependerá de una nueva evaluación de la situación política y descartó el planteo de concesiones bajo el actual escenario de ataques. Por otra parte, Irán mantiene contactos con diversos estados para la protección del comercio en el estrecho de Ormuz. "No puedo mencionar ningún país en concreto, pero se han puesto en contacto con nosotros varios países que desean garantizar un paso seguro para sus buques", concluyó el funcionario.