Israel anunció que mató a Abu Obeida, vocero del brazo armado de Hamás

El ministro de Defensa de ese país, Israel Katz, confirmó el asesinato y enfatizó que fue "enviado a encontrarse con todos los miembros frustrados del eje del mal de Irán, Gaza, Líbano y Yemen en el fondo del infierno".

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció que el país asesinó en Gaza a Abu Obeida, vocero del brazo armado de Hamás, Brigadas Ezedin Al Qasamen, en el marco del conflicto con el grupo islamista que se profundizó el 7 de octubre de 2023.

Ahmed al-Rahawi quedó bajo los escombros.
Katz confirmó en la red social X que Israel mató a Obeida y enfatizó que "fue eliminado en Gaza y enviado a encontrarse con todos los miembros frustrados del eje del mal de Irán, Gaza, Líbano y Yemen en el fondo del infierno. Felicitaciones a las FDI y al Shin Bet por la ejecución perfecta".

También lanzó una advertencia. "Pronto, a medida que se intensifique la campaña contra Gaza, se encontrará allí con muchos más de sus compañeros de crímenes: asesinos y violadores de Hamás", aseveró.

En tanto, la acción del Ejército israelí se produjo después de que también matara al primer ministro de Yemen, Ahmed al-Rahawi y otros ministros, mientras que algunos resultaron gravemente heridos.

Al-Rahawi se desempeñaba como primer ministro del gobierno liderado por los hutíes desde agosto del 2024. Los rebeldes hutíes han lanzado misiles repetidamente contra Israel tras el inicio de la guerra en Gaza.

Israel recuperó los cuerpos de dos rehenes asesinados por Hamás

Las Fuerzas de Defensa de Israel recuperaron el cuerpo de Ilan Weiss, un hombre de 55 años, que el grupo terrorista mató el 7 de octubre de 2023, junto a los restos de otra persona que se encuentra "en proceso de identificación".

"El cuerpo de Ilan Weiss, quien permaneció secuestrado durante 693 días en Gaza, fue recuperado en una operación militar conjunta de las FDI y el Shabak", comunicaron desde el FDI, el hombre de 55 era del kibutz Be’eri.

El 7 de octubre de 2023, salió de su casa para unirse al equipo de emergencias del kibutz cuando fue asesinado y secuestrado por Hamás. Su esposa, Shiri, de 54 años, y su hija, Noga, de 19, también fueron secuestradas y trasladadas a la Franja de Gaza. Sin embargo, ellas fueron liberadas durante el acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2023.

Según informó el presidente de Israel, Isaac Herzog, ambos cuerpos fueron recuperados mediante un trabajo en conjunto "de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet. Un momento de profundo dolor, pero también de cierre".

Además, Herzog remarcó que "los horrores cometidos por Hamás —asesinato, tortura y secuestro— constituyen crímenes de lesa humanidad. El mundo debe mostrar claridad moral, presionar y actuar para la liberación inmediata de todos los rehenes",

