27 de mayo de 2026 Inicio
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Israel anunció la muerte del nuevo líder de Hamás

El ejército israelí confirmó el fallecimiento del brazo armado de la organización terrorista, Mohamed Odeh, a solo 9 días de haber sido nombrado en el cargo. Se trata del cuarto jefe eliminado desde los ataques del 7 de octubre.

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Odeh reemplazó a Izz ad Din al Haddad

Odeh reemplazó a Izz ad Din al Haddad, asesinado el 16 de mayo.

Israel confirmó la muerte de Mohamed Odeh, señalado como el máximo jefe militar de Hamás en la Franja de Gaza. La información fue anunciada por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien aseguró que el dirigente murió durante un bombardeo

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Según indicaron las autoridades israelíes, Odeh se había convertido recientemente en líder de las Brigadas Al Qassam, el brazo armado de Hamás, tras la muerte de su antecesor en otro ataque ocurrido apenas días atrás.

De acuerdo con información difundida por el Hospital Shifa, al menos siete personas murieron durante el bombardeo en el barrio Rimal, entre ellas Odeh, su esposa y varios de sus hijos.

Con este deceso, ya son cuatro los principales jefes militares Hamás abatidos por Israel desde el inicio de la ofensiva en Gaza, lanzada luego de los ataques del 7 de octubre de 2023.

lider hamas
El líder anterior de Hamás, asesinado el 16 de mayo.

El líder anterior de Hamás, asesinado el 16 de mayo.

Antes de Odeh, las fuerzas israelíes habían anunciado las muertes de Mohamed Deif, considerado uno de los principales estrategas de los ataques contra Israel; de Mohamed Sinwar, hermano del fallecido líder gazatí Yahya Sinwar; y de Izz al Din al Haddad, quien había ocupado el mando militar antes de Odeh.

Irán acusa a EEUU de violar el alto al fuego, en medio de las negociaciones de paz

Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto al fuego, en medio de las negociaciones por un acuerdo de paz, por bombardear la provincia Hormozgan, ubicada al sur del enclave, así lo informó el ministerio de ‌Asuntos Exteriores. Por su parte, el gobierno estadounidense aseguró que algunos ataques fueron "para proteger a nuestras tropas de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes".

"El ejército terrorista estadounidense, que continúa con sus acciones ilegales e injustificadas desde el alto el fuego, ha cometido en las últimas 48 horas una grave violación del alto el fuego en la provincia de Hormozgan", informó un comunicado desde el Ministerio de Exteriores.

ataque iran

En esa línea añadieron que Irán "no dejará sin respuesta ningún acto hostil y no dudará en defenderse". Anteriormente, el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, aseguró que las naciones de Medio Oriente "ya no servirán de escudo para las bases estadounidenses".

Por su parte, un portavoz del Comando Central de Estados Unidos, Timothy Hawkins, afirmó para CNN que los ataques ocurridos en el sur son "para proteger a nuestras tropas de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes" y que "continúa defendiendo a nuestras fuerzas con moderación durante el alto el fuego en curso".

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