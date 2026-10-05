5 de octubre de 2026 Inicio
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Israel afirmó que mató a 4.000 "terroristas" del ataque del 7 de octubre de 2023: "Quedan 2.000"

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que las fuerzas militares de su país intenta encontrar al otro grupo para "eliminarlos a todos". Fue en la previa del tercer aniversario de la ofensiva sorpresiva del grupo islamista.

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Israel se refirió al ataque del 7 de octubre de 2023.

Israel se refirió al ataque del 7 de octubre de 2023.

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El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que las fuerzas militares de su país asesinaron a 4.000 personas vinculadas con el ataque del 7 de octubre de 2023 del grupo islamista Hamás y otras organizaciones paramilitares. Además, señaló que "quedan 2.000" soldados.

Se conoció el testimonio del piloto que evitó una tragedia aérea, aún apuñalado y ensangrentado en pleno vuelo.
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En un comunicado, Katz se refirió a los milicianos supuestamente relacionados con el ataque sorpresa contra Israel y marcó que un grupo fue asesinado. "4.000 terroristas que invadieron Israel el 7 de octubre han sido eliminados; quedan 2.000. Debemos perseguirlos y eliminarlos a todos", expresó.

Israel se refirió al ataque del 7 de octubre de 2023.

Israel se refirió al ataque del 7 de octubre de 2023.

Los dichos del funcionario que integra el gobierno de Benjamin Netanyahu ocurrieron en la previa del tercer aniversario del lanzamiento de más de 9.000 misiles al territorio israelí. El ataque causó 1.200 muertos y más de un millar de heridos, además de reportarse cerca de 250 secuestros. Por su parte, el Ejército respondió con bombardeos en represalia.

La parte palestina, en tanto, comunicó que hay al menos 230 fallecidos y 1.650 heridos por la respuesta israelí en la Franja de Gaza. El conflicto entre israelíes y palestinos es uno de los más sangrientos y complejos de Medio Oriente. Las Fuerzas de Defensa de Israel habían declarado el estado de preparación de guerra y respondieron con un bombardeo en represalia.

Advierten que Israel podría usar cocodrilos para evitar fugas de una cárcel donde están presos de Hamás

Medios israelíes informaron que comenzaron las obras de excavación para la construcción de un foso de 170 metros que alojará cocodrilos en el presidio de Ketziot, en el sur del país, con el objetivo de reforzar la seguridad y evitar fugas de reclusos palestinos, incluidos miembros de Hamás. La iniciativa se puso en marcha tras la aprobación de una resolución ministerial que reclasificó a estos reptiles como "fauna criada en cautiverio" apta para uso en recintos penitenciarios.

El Ministerio de Seguridad Nacional destinó un presupuesto de alrededor de u$s7.000.000 para este proyecto que busca aliviar la carga de trabajo de los guardias penitenciarios. La ministra de Protección Ambiental, Idit Silman, habilitó el traspaso de la supervisión de los animales desde la Autoridad de Naturaleza y Parques hacia el Servicio Penitenciario de Israel.

Las obras se desarrollan alrededor de uno de los pabellones de máxima seguridad que alberga a detenidos capturados luego del ataque del 7 de octubre de 2023. La oficina del ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir confirmó que la iniciativa cuenta con un plan integral que contempla la formación del personal penitenciario y los mecanismos de cuidado para los depredadores.

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