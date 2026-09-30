Pánico en el aire: un pasajero del vuelo de Flydubai reveló cómo está el piloto que atacó a su compañero

Se trata de un hombre que se encontraba en el avión que se dirigía a Tel Aviv y aterrizó en emergencia en Arabia Saudita. "Me tengo que cambiar de ropa. Está todo lleno de sangre", expresó.

Un pasajero del avión que se dirigía a Tel Aviv y aterrizó en emergencia en Arabia Saudita ya que uno de los pilotos atacó al otro recordó el momento en el que el agresor fue detenido. El hecho ocurrió en una aeronave de Flydubai , que descendió en el aeropuerto de Tabuk.

En un video difundido en las redes sociales, el viajero se refirió al suceso y contó el estado de la persona atacante. "Está todo bien. Al parecer aterrizamos en Arabia Saudita. Hay un piloto herido de gravedad, lo están atendiendo. El terrorista no sabemos cómo está, pero está atado" , expresó.

En tal sentido, hizo alusión a las manchas de sangre debido a la agresión: "Me tengo que cambiar de ropa. Está todo lleno de sangre. Todo lleno de sangre porque lo agarramos al terrorista".

El incidente de seguridad ocurrió en la madrugada de este miércoles durante un vuelo de Flydubai que iba de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. La propia compañía indicó que uno de sus aviones “sufrió un incidente” y que aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Tabuk de Arabia Saudita. Asimismo, informaron que todos los pasajeros se encuentran a salvo y localizados.

Según los videos que comenzaron a circular en redes sociales videos grabados por pasajeros se ve a un hombre ensangrentado en la cabeza donde afirma que se produjo un intento de secuestro dentro del avión. “ Estamos aquí, estamos en medio del secuestro de un avión”, dice el pasajero en la grabación. Luego asegura que quienes estaban a bordo habían reducido a los presuntos agresores y que la aeronave se dirigía hacia Tabuk.

Israel calificó como un acto "terrorista" el incidente en el avión que debió aterrizar en Arabia Saudita

El ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, calificó este miércoles como un acto "terrorista" el incidente en el avión de la aerolínea FlyDubai que se dirigía a Tel Aviv y tuvo que aterrizar en Arabia Saudita debido a que uno de los pilotos habría atacado al otro e intentado agredir a los pasajeros a bordo.

"Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo", afirmó en un comunicado el funcionario, previo a afirmar que "¡gracias al Creador del mundo y a los viajeros héroes, pero la concepción de seguridad de Israel debe subir un nivel! Israel ha hecho un trabajo maravilloso en los últimos dos años y medio, pero no se puede detener y debemos continuar hasta la resolución absoluta en Irán, Líbano, Gaza y Judea y Samaria".

Para Gvir, "el terrorismo es un demonio con el que no se puede llegar a ningún acuerdo salvo su derrota y su borrado de la faz de la tierra". Tras el hecho, además, la ministra de Transportes israelí, Miri Regev, solicitó la suspensión de los vuelos de FlyDubai a Israel mientras se lleva a cabo la investigación del accidente aéreo.