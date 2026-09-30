Israel calificó como un acto "terrorista" el incidente en el avión que debió aterrizar en Arabia Saudita "Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo", afirmó el ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir, luego de que uno de los pilotos habría atacado al otro e intentado agredir a los pasajeros a bordo. La titular de Transportes, Miri Regev, pidió suspender los vuelos de la aerolínea FlyDubai. Por Agregar C5N en









Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad.

El ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, calificó este miércoles como un acto "terrorista" el incidente en el avión de la aerolínea FlyDubai que se dirigía a Tel Aviv y tuvo que aterrizar en Arabia Saudita debido a que uno de los pilotos habría atacado al otro e intentado agredir a los pasajeros a bordo.

"Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo", afirmó en un comunicado el funcionario, previo a afirmar que "¡gracias al Creador del mundo y a los viajeros héroes, pero la concepción de seguridad de Israel debe subir un nivel! Israel ha hecho un trabajo maravilloso en los últimos dos años y medio, pero no se puede detener y debemos continuar hasta la resolución absoluta en Irán, Líbano, Gaza y Judea y Samaria".

Para Gvir, "el terrorismo es un demonio con el que no se puede llegar a ningún acuerdo salvo su derrota y su borrado de la faz de la tierra". Tras el hecho, además, la ministra de Transportes israelí, Miri Regev, solicitó la suspensión de los vuelos de FlyDubai a Israel mientras se lleva a cabo la investigación del accidente aéreo.

Cómo fue el incidente El incidente de seguridad ocurrió en la madrugada de este miércoles durante un vuelo de Flydubai que iba de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. La propia compañía indicó que uno de sus aviones “sufrió un incidente” y que aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Tabuk de Arabia Saudita. Asimismo, informaron que todos los pasajeros se encuentran a salvo y localizados.

Según los videos que comenzaron a circular en redes sociales videos grabados por pasajeros se ve a un hombre ensangrentado en la cabeza donde afirma que se produjo un intento de secuestro dentro del avión. “Estamos aquí, estamos en medio del secuestro de un avión”, dice el pasajero en la grabación. Luego asegura que quienes estaban a bordo habían reducido a los presuntos agresores y que la aeronave se dirigía hacia Tabuk.