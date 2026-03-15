Un argentino mostró cómo es el día a día en Irán en plena guerra: "Vida normal"

Desde la ciudad de Qom, a 150 kilómetros de la capital Teherán, el analista político Sheij Meisam Akhlaghi dialogó con C5N y contó los detalles cotidianos de un pueblo en conflicto. "Estuvimos 47 años bajo amenazas y sanciones de Estados Unidos", criticó.

En pleno conflicto en Irán, con cruce de ataques con Estados Unidos e Israel , sus habitantes intentan desarrollar la vida con normalidad , a la vez que se manifiestan en contra de los bombardeos norteamericanos. Desde la ciudad de Qom , a 150 kilómetros de la capital Teherán , el analista político Sheij Meisam Akhlaghi dialogó con C5N y contó los detalles cotidianos de un pueblo en guerra .

" Internet funciona bien, si se necesita hacer algo para el banco, mandar plata, todo está funcionando bien , pero bueno, las aplicaciones extranjeras manejadas por los enemigos, ya tienen algunos límites", relató, en conversación con Néstor Dib en Argentina En Vivo.

"Yo tengo dos hijos que están estudiando y no hay ningún problema en ese sentido, pero otros lugares como hospitales sí, aunque ya hubo ataques a hospitales, pero bueno, un hospital tiene que funcionar. En unos días ya llegaremos a fin de año. Nosotros acá festejamos Año Nuevo de otra forma, el país estaba preparándose para la celebración, pero tenemos una guerra ", contó.

"Ayer atacaron un lugar y que era una zona civil en mi ciudad. Hasta 75 muertos y heridos hubo porque era una zona en la que vivía mucha gente y todavía algunos están bajo los escombros. Fuera de eso, la vida es normal ", insistió.

Según Meisam, "la gente sale, van a trabajar, hay comidas, todo lo que uno necesita, las tiendas y supermercados están llenos, no hay carencia de nada, en la estación de servicio hay gas, hay nafta, la vida es tranquila y anteayer también hubo una manifestación grande en todo el país, con mucha gente que salió" .

"El objetivo de Estados Unidos e Israel fue destruir el sistema del gobierno y después invadir todo el país y poner un sistema que ellos quieren. Hay algo que ellos equivocaron en sus cálculos: no consideraron bien el poder y la fuerza del pueblo, de la gente", sostuvo. "Supusieron que la mayoría está en contra y si vienen ellos y atacan y listo, ya todo está preparado, todo servido. Fue un error grande de ellos", expuso.

El día en que se dio aviso a la población de la muerte del líder supremo, Ali Khamenei, "la gente salió a la calle para mostrar su apoyo y desde este momento hasta hoy que yo les estoy hablando, todas las noches, sin ninguna excepción, la gente está en la calle, no solo en mi ciudad, en todo el país, todas las ciudades". "Y la cantidad, les digo sinceramente, hasta nos sorprende a nosotros", subrayó.

"Lo mataron en su oficina mientras estaba trabajando. Ahora que están buscando a Mojtaba Khamenei, el nuevo líder, no van a dejar que que lo maten así fácilmente. Hay muchos rumores y de su salud, pero lo que sí puedo decir es que estaba cerca de su padre y Dios le salvó y está vivo", continuó.

Ataques en Irán. Fuentes: Euronews. Ataques en Irán. Euronews

"Hace años que Estados Unidos nos están amenazando. Yo creo que ahora la política de Donald Trump es encontrar al nuevo líder de alguna forma porque ya ellos mostraron que no respetan nada, ningún ley, ningún derecho internacional, nacional, lo que sea. Por eso está bajo un cuidado para que no lo ataquen porque ya es algo que es lógico", explicó.

"Dicen que la gente quiere la guerra, pero no, quieren que eso se termine. Ya basta. Estuvimos 47 años bajo amenazas, sanciones, otro tipo de guerra. Tuvimos guerra, Estados Unidos nos atacó en junio. No se puede seguir más así", lamentó.

"Vengan a visitar a mi país que es un país lindo, hermoso, de más de 5000, 6000 años de civilización, tiene lugares históricos, tiene lugares de naturaleza, tiene de todo. Así que nos encantaría que vengan algunos periodistas para hacer documentales, reportajes, lo que sea, para mostrar el verdadero Irán sin filtros", invitó.