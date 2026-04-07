Irán contestó a la amenaza de Trump: "Nuestra respuesta irá más allá de la región"

En medio de una escalada de tensión creciente, Irán respondió con dureza a las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dejó en claro que cualquier acción militar tendrá un alcance mayor al esperado.
La Guardia Revolucionaria aseguró que una eventual ofensiva norteamericana tendría consecuencias y anticipó represalias energéticas contra Washington y sus aliados.
En medio de una escalada de tensión creciente, Irán respondió con dureza a las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dejó en claro que cualquier acción militar tendrá un alcance mayor al esperado.
A través de un comunicado difundido este martes, la Guardia Revolucionaria iraní lanzó una advertencia directa: “La Guardia Revolucionaria declara una vez más que, si el Ejército terrorista estadounidense cruza las líneas rojas, nuestra respuesta irá más allá de la región”. La definición refuerza el tono desafiante de Teherán en la antesala de un posible conflicto.
El mensaje no se limitó al plano militar. Las autoridades iraníes también deslizaron una amenaza de carácter económico al advertir que podrían privar de petróleo y gas a Estados Unidos y a sus aliados “durante años”, en un escenario que podría impactar de lleno en los mercados energéticos globales.
Las declaraciones se conocieron horas antes de que venza el ultimátum fijado por Trump, quien había advertido que “desatará el infierno” si Irán no reabre el estrecho de Ormuz antes de las 21:00 (hora de Argentina).
En ese marco, el mandatario estadounidense redobló la presión con un mensaje publicado en Truth Social: “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá".
Luego agregó "Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”.