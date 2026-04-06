El Presidente respaldó sin matices la ofensiva occidental y vinculó el conflicto con una disputa de valores. El apoyo se da en medio de la polémica salida de la Argentina del máximo representante diplomático de Irán, expulsado por Cancillería.

Javier Milei ratificó su apoyo absoluto a Estados Unidos e Israel en el conflicto con Irán

En un escenario internacional marcado por la escalada de tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos , el presidente Javier Milei volvió a fijar una posición sin matices: alineamiento total con Washington y Tel Aviv contra Teherán.

En la segunda parte de la entrevista publicada este lunes por el medio español El Debate, el mandatario sostuvo que respalda “total y absolutamente” el accionar de Estados Unidos e Israel en el conflicto con Irán, al que acusó de tener una postura incompatible con la convivencia internacional.

“Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel. Israel es un Estado que acepta convivir con otros estados. Irán no acepta convivir con Israel. Lo quiere exterminar ”, afirmó Milei, quien además desestimó las críticas internacionales hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu.

El jefe de Estado fue más allá y planteó el conflicto en términos ideológicos y civilizatorios. “Israel es el bastión de Occidente” , aseguró, al definir a esa noción como una síntesis de “la filosofía griega, el derecho romano, la rectitud de los estoicos y la cultura judeocristiana”.

En esa línea, vinculó directamente ese esquema de valores con el sistema económico que defiende. “Son los valores sobre los cuales se construye el capitalismo libre de empresa”, remarcó. Y agregó: “Si usted le pega a Israel, le está pegando a los valores judeocristianos y de ahí le pega al capitalismo”.

Las declaraciones del mandatario se conocen en un contexto de creciente tensión diplomática: el Gobierno libertario ordenó recientemente la expulsión de un representante de Irán en el país, mientras que desde Estados Unidos, el expresidente Donald Trump lanzó un ultimátum al régimen iraní, lo que elevó aún más el nivel de confrontación.

Javier Milei criticó a Pedro Sánchez: "Es un pichón"

En otro tramo de la entrevista, Milei también apuntó contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien vinculó con el socialismo latinoamericano. “El impresentable de Sánchez es todavía un pichón, esperen a conocer la versión aumentada de los Kirchner”, lanzó el mandatario argentino, en una comparación directa con el kirchnerismo.

Además, advirtió sobre los riesgos de ese modelo político y económico: “El socialismo, en sus distintas versiones, es siempre un fenómeno empobrecedor y asesino”, afirmó.

Milei consideró que España aún no experimenta en toda su dimensión ese proceso y señaló que su pertenencia a la Unión Europea actúa como un límite. “Lo que los protege a los españoles es el hecho de que están dentro de la Unión Europea. Si no, Sánchez ya los hubiera destruido”, sostuvo.

Por último, aseguró que hay señales de alerta en el flujo migratorio: “Estamos recibiendo a muchos argentinos que se fueron y ahora están volviendo espantados porque están viendo la foto que vieron acá con el kirchnerismo”, concluyó.