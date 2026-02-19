Irán condenó a muerte al menos a 26 personas que participaron de las protestas

Según la organización Iran Human Rights, entre los que serán ejecutados se encuentra un atleta de 18 años. Además, el máximo castigo posible en el país se realizará en público y será transmitido por televisión.

Según la organización Iran Human Rights, entre los detenidos por las autoridades iraníes figuran menores de edad

La República Islámica de Irán condenó a la horca al menos a 26 personas de las miles que fueron detenidas durante la última ola de protestas contra el régimen, que duraron casi tres semanas entre finales del año pasado y principios de este. Así lo confirmó este jueves la organización Iran Human Rights (IHR), que monitorea la aplicación de la pena capital en el país.

Entre las personas que recibirán el máximo castigo se encuentra Saleh Mohammadi, un atleta de lucha libre de tan solo 18 años. Hasta el momento, se desconoce cuándo se aplicarán las condenas a muerte; lo que sí se sabe es que las ejecuciones se llevarán adelante en público y serán transmitidas por televisión abierta.

A pesar de esto, IHR alertó que podrían ser muchas más las personas que reciban la pena capital y que ahora se encuentran en prisión por haber participado de las protestas contra el régimen del ayatola Alí Jamenei. Todas fueron acusadas de "moharebeh", un delito que corresponde a la "enemistad con Dios" y cuya figura penal puede conllevar el castigo de la horca.

Además, la ONG de derechos humanos aseguró que entre los detenidos por las autoridades iraníes figuran menores de edad, quienes también podrían sufrir la misma ejecución. De acuerdo con HRANA, otra ONG iraní en el exilio, al menos 54.000 personas fueron arrestadas por haber participado de las últimas protestas.

Si bien la legislación iraní le permite a los acusados elegir a sus abogados, un artículo añadido en 2015 en el Código de Procesamiento Penal limita este derecho para quienes fueron denunciados por participar de delitos contra "la seguridad nacional". En este caso, solo pueden ser representados por letrados que sean autorizados por las autoridades.

Las condenas a muerte en primera instancia en Irán pueden ser recurridas en un plazo de 20 días, según las leyes del país. Sin embargo, las autoridades ya han ejecutado a otras personas antes de que se cumpliera ese plazo.

Nueva amenaza de Donald Trump a Irán: "Si no llegamos a un acuerdo, sucederán cosas malas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva amenaza directa a Irán en medio de las negociaciones por el programa nuclear del país persa. "Tenemos que llegar a un acuerdo significativo, de lo contrario, sucederán cosas malas", afirmó al referirse al futuro de las conversaciones.

Trump aseguró que el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, mantuvieron "buenas conversaciones" con representantes iraníes y destacó que el canal de diálogo continúa abierto. Sin embargo, reconoció que históricamente no ha sido sencillo alcanzar un entendimiento con Teherán y remarcó la necesidad de cerrar un pacto de fondo.

"Irán es un punto caliente en este momento, y se están reuniendo, y tienen una buena relación con los representantes de Irán. Y, como saben, se están manteniendo buenas conversaciones", expresó.

Trump Reuters

Las tensiones entre Washington y Teherán se habían incrementado a comienzos de enero, cuando Trump mencionó la posibilidad de una intervención militar en un contexto de protestas internas en Irán. Luego, el foco volvió a centrarse en los programas nuclear y de misiles.

El 6 de febrero se realizó en Mascate, capital de Omán, una primera ronda de contactos indirectos. Ambas partes calificaron el clima como positivo y acordaron continuar el diálogo, con una nueva reunión prevista en Ginebra, Suiza.

Desde Teherán, en paralelo, reiteraron que responderán ante cualquier "error estratégico" de Estados Unidos y consideraron "absolutamente inaceptable" un cese total del enriquecimiento de uranio, uno de los puntos más sensibles de la negociación.