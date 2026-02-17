17 de febrero de 2026 Inicio
Irán reconoce acuerdos en "principios rectores" con EEUU sobre el programa nuclear

Badr Albusaidi, ministro de Asuntos Exteriores de Omán, país mediador, detalló que las negociaciones "concluyeron con un buen progreso hacia la identificación de objetivos comunes y cuestiones técnicas relevantes".

Irán había sido sancionado económicamente por Estados Unidos.

Irán reconoció este martes que existen acuerdos en "principios rectores" con los Estados Unidos en medio del conflicto por su programa nuclear. Tras el último encuentro, Badr Albusaidi, ministro de Asuntos Exteriores de Omán, país mediador, detalló que las negociaciones "concluyeron con un buen progreso hacia la identificación de objetivos comunes y cuestiones técnicas relevantes".

Hasta el momento, desde la administración de Donald Trump no se pronunciaron de manera oficial sobre el cónclave, aunque días atrás el propio presidente norteamericano había calificado las conversaciones como "muy importantes" y sugirió que Teherán estaba "motivado" para negociar.

Por su parte, pese a los avances, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aclaró, según la BBC, que aún queda trabajo por hacer para alcanzar un acuerdo final.

La reunión se produjo luego de reiteradas amenazas militares por parte de Estados Unidos contra Irán, tras la fuerte represión de las protestas antigubernamentales y sus actividades nucleares.

Antes de las conversaciones, que se dieron en la residencia del embajador de Omán en Ginebra, Irán había afirmado que las negociaciones se iban a centrar en su programa nuclear y en el posible levantamiento de las sanciones económicas impuestas por el país del norte.

