19 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El Mundial 2030 bajo polémica: acusan a Marruecos de masacrar perros callejeros para "limpiar las calles"

Uno de los países anfitriones de la Copa del Mundo fue denunciado por exterminio de animales en el marco de los preparativos para el evento deportivo.

Por
La sobrepoblación canina y sus enfermedades son un caos en Marruecos.

La sobrepoblación canina y sus enfermedades son un caos en Marruecos.

Marruecos, uno de los países anfitriones del Mundial 2030 junto con España y Portugal, enfrenta una creciente ola de acusaciones internacionales por la supuesta masacre de perros callejeros en el marco de los preparativos para la Copa del Mundo. Organizaciones como la Coalición Internacional de Bienestar y Protección Animal (IAWPC) alertaron que hasta 3 millones de animales podrían estar en riesgo si continúan las campañas de exterminio reportadas en varias ciudades sede.

El predio de avenida Ciudad de Valparaíso al 5800 donde falleció el hombre de 51 años.
Te puede interesar:

Córdoba: murió un hombre de 51 años tras un partido de fútbol y es el tercero en una semana

Según el medio británico Daily Mail, las denuncias sobre crueldad animal señalan métodos como envenenamiento con estricnina, disparos y casos de perros quemados vivos, en un intento por "limpiar las calles" antes de la llegada de turistas y equipos. La ola de denuncias ha desatado indignación entre activistas y defensores de los derechos animales, quienes exigen a la FIFA y a las autoridades marroquíes una respuesta inmediata.

Por su parte, el Gobierno marroquí rechazó de manera categórica las acusaciones de un plan sistemático de exterminio de perros callejeros. Un vocero de la embajada en Londres declaró a la BBC que es "totalmente falso" que el país prepare una eliminación masiva de animales y reafirmó el "compromiso inquebrantable con soluciones humanas y sostenibles" para el control de la población canina.

No obstante, pese a las declaraciones oficiales, activistas aseguraron que las matanzas continúan en distintas ciudades marroquíes. Imágenes y testimonios recopilados por organizaciones de protección animal muestran escenas de perros abatidos en plena vía pública. "Personas armadas con rifles recorren las calles, a menudo de noche, disparando contra los animales; otros son envenenados en instalaciones municipales", denunció Les Ward, director de la IAWPC.

Los reportes más recientes incluso señalan que entre las víctimas se encuentran perros previamente identificados con etiquetas de esterilización, lo que refuerza las críticas sobre la falta de coherencia con los programas oficiales de control de población canina.

Crueldad animal en Marruecos - exterminio de perros callejeros

La polémica alcanzó dimensión global, con llamados a boicotear el torneo y protestas masivas en redes sociales. El actor Mark Ruffalo fue uno de los famosos que levantó la voz: calificó la situación como un "fracaso moral" y reclamó alternativas humanitarias, advirtiendo que "matar a millones de perros para prepararse para un evento deportivo global no es progreso".

La FIFA, por su parte, aseguró que sigue de cerca el tema y que mantiene contacto con las autoridades marroquíes y la IAWPC. En su candidatura oficial, Marruecos había prometido implementar políticas de esterilización, vacunación y liberación como eje de su estrategia de control animal, compromiso que ahora se encuentra bajo escrutinio internacional.

Los grupos activistas reclamaron a la FIFA que ejerza su influencia para garantizar la aplicación de la legislación propuesta por Marruecos, que contempla penas de prisión de entre dos y seis meses y multas de entre 500 y 2.000 dólares para quienes "maten, torturen o hieran intencionalmente a un animal callejero". Además, advirtieron que las matanzas generan un "efecto vacío": al eliminar a los animales presentes, nuevas poblaciones de perros no inmunizados ocupan rápidamente el espacio, lo que incrementa el riesgo de propagación de la rabia y agrava el problema en lugar de resolverlo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enzo Francescoli y Jorge Comas, figuras de River y Boca en la década del 80.

Fate, la marca de neumáticos que hizo historia patrocinando a River y Boca al mismo tiempo

Esta sede volverá a ser protagonista de una apertura mundialista,

Partido inaugural del Mundial 2026: fecha, sede y equipos

David Romero lidera la tabla de goleadores del Apertura 2026.

El recorrido del goleador del Apertura 2026: es joven, había sido cedido a Chile y ahora sorprende a todos

Di María cumplió 38 años y festejó en sus ciudad natal. 

El look de Di María que es tendencia: su camisa la rompe

Este jueves se debían jugar 4 partidos, pero fueron postergados y se jugarán durante el fin de semana

La Liga Profesional confirmó la reprogramación de los partidos del jueves 19: cómo se jugará la 6° fecha

Diez apellidos con recorrido en el fútbol de elite buscarán el ascenso en 2026.

El Ascenso, lleno de figuras: los 10 futbolistas destacados que juegan en la Primera Nacional

Rating Cero

La pareja tiene el calendario libre a partir de marzo cuando salga el divorcio del futbolista.

"Pusieron una fortuna...": Luis Ventura confirmó cuándo se casan la China Suaréz y Mauro Icardi

Lanzelotta dejó la música en stand by y se puso una empresa familiar.

"Soy un busca": un exparticipante de Gran Hermano sorprendió con su nuevo emprendimiento

La diva envió invitaciones para su festejo número 99: Te espero para celebrar la vida”.

Se vienen los 99 de Mirtha Legrand: cómo sera el mega festejo y quiénes serán sus invitados

El hijo del Diez eligió el videojuego de realidad virtual Gorilla Tag para su cumpleaños temático.

El presente de Dieguito Fernando: la pareja de Verónica Ojeda reveló la condición que tiene el hijo menor del 10

La influencer recordó el calvario que vivió hace una década con la conductora.

Ivana Icardi acusó a su hermano Guido de "traidor", tras la foto con Wanda Nara y Maxi López

Losartistas de renombre de esta edición serán Sabrina Carpenter, Tyler TheCreator, Skrillex, y Paulo Londra, entre otros.

Se conoció el line up del Lollapalooza Argentina 2026: día por día, cuáles son los horarios en cada escenario

últimas noticias

Batista, Giusti, Fillol, Ruggeri, Tapia, Burruchaga y Enrique con la Copa del Mundo.

La Copa del Mundo llegó al país y la presentaron las glorias de la Selección argentina

Hace 16 minutos
Una niña murió en Santiago del Estero por una descarga eléctrica.

Horror en Santiago del Estero: una niña murió tras recibir una descarga eléctrica

Hace 53 minutos
La sobrepoblación canina y sus enfermedades son un caos en Marruecos.

El Mundial 2030 bajo polémica: acusan a Marruecos de masacrar perros callejeros para "limpiar las calles"

Hace 1 hora
play
Ante su liquidación, Galeno ART despidió a más de 600 trabajadores.

El Gobierno le revocó la autorización para operar a Galeno ART: la empresa despidió a más de 600 trabajadores

Hace 1 hora
El predio de avenida Ciudad de Valparaíso al 5800 donde falleció el hombre de 51 años.

Córdoba: murió un hombre de 51 años tras un partido de fútbol y es el tercero en una semana

Hace 1 hora