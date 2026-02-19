El Mundial 2030 bajo polémica: acusan a Marruecos de masacrar perros callejeros para "limpiar las calles"

Uno de los países anfitriones de la Copa del Mundo fue denunciado por exterminio de animales en el marco de los preparativos para el evento deportivo.

Marruecos, uno de los países anfitriones del Mundial 2030 junto con España y Portugal, enfrenta una creciente ola de acusaciones internacionales por la supuesta masacre de perros callejeros en el marco de los preparativos para la Copa del Mundo. Organizaciones como la Coalición Internacional de Bienestar y Protección Animal (IAWPC) alertaron que hasta 3 millones de animales podrían estar en riesgo si continúan las campañas de exterminio reportadas en varias ciudades sede.

Según el medio británico Daily Mail, las denuncias sobre crueldad animal señalan métodos como envenenamiento con estricnina, disparos y casos de perros quemados vivos, en un intento por "limpiar las calles" antes de la llegada de turistas y equipos. La ola de denuncias ha desatado indignación entre activistas y defensores de los derechos animales, quienes exigen a la FIFA y a las autoridades marroquíes una respuesta inmediata.

Por su parte, el Gobierno marroquí rechazó de manera categórica las acusaciones de un plan sistemático de exterminio de perros callejeros. Un vocero de la embajada en Londres declaró a la BBC que es "totalmente falso" que el país prepare una eliminación masiva de animales y reafirmó el "compromiso inquebrantable con soluciones humanas y sostenibles" para el control de la población canina.

No obstante, pese a las declaraciones oficiales, activistas aseguraron que las matanzas continúan en distintas ciudades marroquíes. Imágenes y testimonios recopilados por organizaciones de protección animal muestran escenas de perros abatidos en plena vía pública. "Personas armadas con rifles recorren las calles, a menudo de noche, disparando contra los animales; otros son envenenados en instalaciones municipales", denunció Les Ward, director de la IAWPC.

Los reportes más recientes incluso señalan que entre las víctimas se encuentran perros previamente identificados con etiquetas de esterilización, lo que refuerza las críticas sobre la falta de coherencia con los programas oficiales de control de población canina.

La polémica alcanzó dimensión global, con llamados a boicotear el torneo y protestas masivas en redes sociales. El actor Mark Ruffalo fue uno de los famosos que levantó la voz: calificó la situación como un "fracaso moral" y reclamó alternativas humanitarias, advirtiendo que "matar a millones de perros para prepararse para un evento deportivo global no es progreso".

La FIFA, por su parte, aseguró que sigue de cerca el tema y que mantiene contacto con las autoridades marroquíes y la IAWPC. En su candidatura oficial, Marruecos había prometido implementar políticas de esterilización, vacunación y liberación como eje de su estrategia de control animal, compromiso que ahora se encuentra bajo escrutinio internacional.

Los grupos activistas reclamaron a la FIFA que ejerza su influencia para garantizar la aplicación de la legislación propuesta por Marruecos, que contempla penas de prisión de entre dos y seis meses y multas de entre 500 y 2.000 dólares para quienes "maten, torturen o hieran intencionalmente a un animal callejero". Además, advirtieron que las matanzas generan un "efecto vacío": al eliminar a los animales presentes, nuevas poblaciones de perros no inmunizados ocupan rápidamente el espacio, lo que incrementa el riesgo de propagación de la rabia y agrava el problema en lugar de resolverlo.