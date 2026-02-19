Caso Epstein: el Rey Carlos III rompió el silencio tras el arresto del expríncipe Andrés El monarca dijo que recibió la noticia de la detención de su hermano menor con "profunda preocupación" y que "la justicia debe seguir su curso". Por + Seguir en







Carlos III aseguró que la policía tiene el apoyo incondicional de la Casa Real. Redes sociales

El Príncipe Carlos III emitió un comunicado oficial tras la detención de su hermano menor Andrew Mountbatten-Windsor por su vinculación con el criminal sexual Jeffrey Epstein: "La ley debe seguir su curso".

El monarca no dejó dudas sobre ejercer cualquier tipo de protección del expríncipe Andrés del Reino Unido: "Lo que sigue ahora es un proceso completo, justo y adecuado... las autoridades cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales".

El soberano concluyó su mensaje diciendo que no hará más comentarios para no complicar la investigación, sobre su familiar sospechado de presunta mala conducta en el ejercicio de su cargo público.

Comunicado oficial del Rey Carlos III Redes sociales

La investigación se trasladó a Windsor Paralelamente al comunicado del rey Carlos III, la policía se dirigió a la residencia a Berkshire, conocido como el Condado Real (Royal County), en el sureste de Inglaterra, donde se encuentra el Castillo de Windsor, una de las residencias principales y más antiguas de la familia real británica. La requisa se centró en el Royal Lodge, la residencia que el expríncipe Andrés ocupó hasta principios de este mes.