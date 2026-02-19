Tragedia en Estados Unidos: murieron ocho esquiadores y hay un desaparecido por una avalancha La alguacil del condado de Nevada, Shannan Moon, alertó que fue la más letal en el país norteamericano en más de 40 años. Las personas rescatadas fueron trasladadas a un hospital para ser asistidas. Por + Seguir en







Una avalancha conmocionó a Estados Unidos. X (@MundoEConflicto)

Un total de ocho esquiadores murieron y otra persona se encuentra desaparecida en Estados Unidos debido a una avalancha, por el cual las autoridades desplegaron un amplio operativo durante varias horas. Ahora, buscan establecer las causas de los fallecimientos.

La alguacil del condado de Nevada, Shannan Moon, advirtió en una conferencia de prensa que la avalancha sepultó a un grupo de esquiadores de montaña en la Sierra Nevada, y que fue la más letal en el país norteamericano en más de cuatro décadas.

Avalancha en el oeste de EEUU deja ocho esquiadores muertos y uno desaparecido



Autoridades del condado de Nevada confirmaron el fallecimiento de los esquiadores a causa de una avalancha registrada en el área de Castle Peak, en la Sierra Nevada de California. En tal sentido, marcó que informaron a las familias de las víctimas que el operativo, inicialmente de rescate, luego pasó a ser de recuperación de los cuerpos. En este marco, las autoridades agregaron que ocho fueron halladas y los equipos trabajan para bajar los restos de la montaña y realizar autopsias para determinar las causas de muerte, añadieron las autoridades.

En tanto, la Oficina de la alguacil señaló que seis sobrevivientes fueron rescatados luego de que equipos de búsqueda y rescate trabajaran en condiciones de tormenta de nieve durante varias horas. Además, añadió que dos de los seis rescatados fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento por lesiones que no ponen en riesgo su vida.