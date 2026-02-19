19 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Tragedia en Estados Unidos: murieron ocho esquiadores y hay un desaparecido por una avalancha

La alguacil del condado de Nevada, Shannan Moon, alertó que fue la más letal en el país norteamericano en más de 40 años. Las personas rescatadas fueron trasladadas a un hospital para ser asistidas.

Por
Una avalancha conmocionó a Estados Unidos.

Una avalancha conmocionó a Estados Unidos.

X (@MundoEConflicto)

Un total de ocho esquiadores murieron y otra persona se encuentra desaparecida en Estados Unidos debido a una avalancha, por el cual las autoridades desplegaron un amplio operativo durante varias horas. Ahora, buscan establecer las causas de los fallecimientos.

Donald Trump volvió a respaldar a Javier Milei.
Te puede interesar:

Donald Trump volvió a respaldar a Javier Milei: "Lo apoyé y es un caballero"

La alguacil del condado de Nevada, Shannan Moon, advirtió en una conferencia de prensa que la avalancha sepultó a un grupo de esquiadores de montaña en la Sierra Nevada, y que fue la más letal en el país norteamericano en más de cuatro décadas.

Embed

En tal sentido, marcó que informaron a las familias de las víctimas que el operativo, inicialmente de rescate, luego pasó a ser de recuperación de los cuerpos. En este marco, las autoridades agregaron que ocho fueron halladas y los equipos trabajan para bajar los restos de la montaña y realizar autopsias para determinar las causas de muerte, añadieron las autoridades.

En tanto, la Oficina de la alguacil señaló que seis sobrevivientes fueron rescatados luego de que equipos de búsqueda y rescate trabajaran en condiciones de tormenta de nieve durante varias horas. Además, añadió que dos de los seis rescatados fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento por lesiones que no ponen en riesgo su vida.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La amenaza de Donald Trump a Irán: Si no llegamos a un acuerdo, sucederán cosas malas

Nueva amenaza de Trump a Irán: "Si no llegamos a un acuerdo, sucederán cosas malas"

La foto oficial del Consejo de Paz. 

Milei participó de la inauguración del Consejo de Paz impulsado por Trump

Javier Milei viajó otra vez a Estados Unidos en medio del paro de la CGT y el debate por la reforma laboral

Milei llegó a EEUU, en medio del paro de la CGT y el debate por la reforma laboral

Javier Milei visitará Estados Unidos por decimocuarta vez desde que es Presidente.

Milei viaja a Estados Unidos mientras el Congreso debate la reforma laboral

El aeropuerto de Stansted, en cercanías a Londres. 

Caso Epstein: investigan cómo se usó un aeropuerto de Londres para el tráfico de mujeres

Según el dictamen oficial, la muerte de Greene fue catalogada como un accidente.

Revelaron la impactante causa de la muerte de Peter Greene, el actor de La Máscara y Pulp Fiction

Rating Cero

La influencer recordó el calvario que vivió hace una década con la conductora.

Ivana Icardi acusó a su hermano Guido de "traidor", tras la foto con Wanda Nara y Maxi López

Losartistas de renombre de esta edición serán Sabrina Carpenter, Tyler TheCreator, Skrillex, y Paulo Londra, entre otros.

Se conoció el line up del Lollapalooza Argentina 2026: día por día, cuáles son los horarios en cada escenario

Ofrece una mirada incómoda sobre jóvenes sin futuro, redes de narcotráfico en espacios impensados, familias disfuncionales y la corrupción estatal.
play

Está en Netflix: la serie atrapante con una historia basada en el crimen y el misterio

Son dos nuevas opciones que suman variedad al streaming.

Las 2 películas que sumó Netflix hace poco y duran menos de dos horas: son imperdibles

¿Quién es el famoso streamer que anunció su relación con una de las hijas de Marcelo Tinelli?

Quién es el famoso streamer que anunció su relación con una de las hijas de Marcelo Tinelli

El cambio de Noelia Marzol antes de su salto a la fama.

La impresionante transformación de Noelia Marzol: así se veía antes de ser famosa

últimas noticias

La CGT brindó una conferencia de prensa.

La CGT destacó el paro general contra la reforma laboral y afirmó que "se detuvo más del 90% de la actividad"

Hace 20 minutos
La influencer recordó el calvario que vivió hace una década con la conductora.

Ivana Icardi acusó a su hermano Guido de "traidor", tras la foto con Wanda Nara y Maxi López

Hace 22 minutos
Juan Ramón Díaz de 43 años asesinó a su pareja con un cuchillo de carnicero.

Femicidio en San Martín: una mujer fue asesinada a puñaladas por su pareja

Hace 24 minutos
El empresario fue trasladado desde Punta del Este a Buenos Aires para ser tratado por una infecció urinaria.

"Estoy vivo": Alberto Samid agradeció al Gobierno bonaerense y disparó contra la atención médica uruguaya

Hace 25 minutos
La inflación mayorista bajó en enero.

En enero, la inflación mayorista bajó al 1,7% mensual y registró un 26,4% interanual

Hace 33 minutos