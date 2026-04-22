Irán atacó tres buques cargueros en el estrecho de Ormuz en medio de la tregua con Estados Unidos La Guardia Revolucionaria del país persa disparó contra las embarcaciones, que se trasladaban sobre el paso marítimo. Fue después de que Donald Trump anunciara la extensión del alto al fuego en la guerra en Medio Oriente. Por + Seguir en







Irán atacó buques cargueros en el estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria de Irán atacó a por lo menos tres cargueros portacontenedores en la zona del estrecho de Ormuz, mientras continúa vigente el acuerdo de alto al fuego con Estados Unidos anunciado por el presidente de ese país, Donald Trump, en el marco de las negociaciones con la nación persa.

La agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo reportó que dos de los buques atacados tenían bandera de Liberia, y que el restante, de Panamá. El primero fue identificado como el Epaminondas, liberiano pero operado por una empresa de origen griego, cuyo capitán reportó por radio que fueron atacados por una lancha rápida artillada que se identificó como perteneciente a la Guardia Revolucionaria, y agregó que se encontraba habilitado para transitar.

Por su parte, el otro navío, que también tenía bandera liberiana y estaría identificado como Euphoria, fue atacado con disparos cuando salía del estrecho de Ormuz. En tanto, el buque con bandera panameña, identificado como el Francesca y perteneciente a uno de los mayores grupos de transporte de contenedores del mundo, fue agredido a unas ocho millas náuticas al oeste de Irán, pero no informó haber sufrido daños materiales ni que se registraran heridos.

Buques Estrecho de Ormuz Irán atacó buques cargueros en el estrecho de Ormuz.

Los ataques se produjeron luego de que Trump anunciara el martes la extensión del alto al fuego con Irán, en el marco de la guerra con ese país. Sin embargo, el mandatario norteamericano ordenó sostener el cerco sobre los puertos iraníes hasta lograr un acuerdo definitivo con el régimen.