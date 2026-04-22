Irán atacó tres buques cargueros en el estrecho de Ormuz en medio de la tregua con Estados Unidos

La Guardia Revolucionaria de Irán atacó a por lo menos tres cargueros portacontenedores en la zona del estrecho de Ormuz, mientras continúa vigente el acuerdo de alto al fuego con Estados Unidos anunciado por el presidente de ese país, Donald Trump, en el marco de las negociaciones con la nación persa.
La agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo reportó que dos de los buques atacados tenían bandera de Liberia, y que el restante, de Panamá. El primero fue identificado como el Epaminondas, liberiano pero operado por una empresa de origen griego, cuyo capitán reportó por radio que fueron atacados por una lancha rápida artillada que se identificó como perteneciente a la Guardia Revolucionaria, y agregó que se encontraba habilitado para transitar.
Por su parte, el otro navío, que también tenía bandera liberiana y estaría identificado como Euphoria, fue atacado con disparos cuando salía del estrecho de Ormuz. En tanto, el buque con bandera panameña, identificado como el Francesca y perteneciente a uno de los mayores grupos de transporte de contenedores del mundo, fue agredido a unas ocho millas náuticas al oeste de Irán, pero no informó haber sufrido daños materiales ni que se registraran heridos.
Los ataques se produjeron luego de que Trump anunciara el martes la extensión del alto al fuego con Irán, en el marco de la guerra con ese país. Sin embargo, el mandatario norteamericano ordenó sostener el cerco sobre los puertos iraníes hasta lograr un acuerdo definitivo con el régimen.
La decisión de la administración norteamericana surgió tras reportes sobre una fuerte falta de consenso en las altas esferas de Teherán. Por este motivo, Washington dará tiempo a que Irán presente una postura consensuada en la mesa de negociación, aunque seguirá aplicando presión diplomática y económica.
Donald Trump aseguró que Irán "se está derrumbando financieramente"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán enfrenta una severa crisis financiera y vinculó esa situación al bloqueo del tránsito en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio mundial de y gas.
"¡Irán se está derrumbando financieramente! Exigen la apertura inmediata del estrecho de Ormuz. ¡Están desesperados por dinero! Pierden 500 millones de dólares al día. Militares y policías se quejan de que no les pagan. ¡SOS!", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.