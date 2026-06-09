9 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Qué monto cobran las familias que tienen dos hijos y cuentan con beneficios de ANSES en junio 2026

Cómo quedan los valores y el calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH) este mes.

Por
Qué montos cobran las familias que tienen dos hijos en ANSES.

Qué montos cobran las familias que tienen dos hijos en ANSES.

  • ANSES aplicó un aumento del 2,6% en junio de 2026 para la AUH y otras prestaciones sociales.
  • Una familia con dos hijos que recibe AUH y Tarjeta Alimentar cobrará $344.599 durante este mes.
  • El monto de la AUH se paga con una retención del 20% que se recupera tras presentar la Libreta AUH.
  • El calendario de pagos comenzó el 8 de junio y se extenderá hasta el 22 de junio según la terminación del DNI.

ANSES confirmó los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para junio de 2026 tras la actualización del 2,6% aplicada a las prestaciones sociales. Con este incremento, millones de familias verán una mejora en sus ingresos y una de las consultas más habituales gira en torno al monto que perciben los hogares con dos hijos que además reciben la Tarjeta Alimentar.

Así podés ahorrar hasta un 25% en tus compras con los beneficios ANSES en junio de 2026
Te puede interesar:

Así podés ahorrar hasta un 25% de tus compras con los beneficios ANSES en junio 2026

La combinación de ambos beneficios de ANSES representa una ayuda económica importante para afrontar los gastos vinculados a la alimentación y el cuidado de los menores.

ANSES AUH 3.png

Cuál es el monto para las familias con dos hijos de ANSES en junio de 2026

Luego del aumento confirmado por el organismo, la AUH alcanzó un valor de $144.562 por hijo. Sin embargo, el organismo deposita mensualmente el 80% de la prestación y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH. De esta manera, el monto efectivamente cobrado por cada hijo es de $115.650.

Para una familia con dos hijos, los ingresos quedan conformados de la siguiente manera:

  • AUH por dos hijos: $231.300.
  • Tarjeta Alimentar para dos hijos: $113.299.
Madre hijo AUH 2

En consecuencia, el total que recibirá una familia con dos hijos durante junio de 2026 será de $344.599. El dinero se acredita de forma automática en la misma cuenta donde se cobra la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Además, algunas familias pueden sumar beneficios compatibles, como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, destinado a acompañar la alimentación infantil.

Cuándo cobra AUH de ANSES en junio de 2026

ANSES recordó que la AUH se abona según la terminación del DNI de cada titular. El cronograma comenzó el 8 de junio y se desarrollará a lo largo de todo el mes, permitiendo una acreditación escalonada de los haberes.

ANSES

Cómo queda el calendario de pagos para AUH de junio 2026

  • DNI terminados en 0: 8 de junio.
  • DNI terminados en 1: 9 de junio.
  • DNI terminados en 2: 10 de junio.
  • DNI terminados en 3: 11 de junio.
  • DNI terminados en 4: 12 de junio.
  • DNI terminados en 5: 16 de junio.
  • DNI terminados en 6: 17 de junio.
  • DNI terminados en 7: 18 de junio.
  • DNI terminados en 8: 19 de junio.
  • DNI terminados en 9: 22 de junio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo Plan 2, este martes 9 de junio

﻿Ya se conocieron los nuevos montos y el calendario completo de pagos.

Quiénes son los beneficiarios de ANSES que no cobran aguinaldo en junio 2026

Todo lo que tenés que saber sobre el cobre del aguinaldo.

Todo lo que debés saber sobre el cobro del aguinaldo para jubilados de ANSES en junio 2026

ANSES otorga la AUH especial para personas con discapacidad: así queda la cuota de junio. 

Qué monto alcanza la AUH por discapacidad de ANSES en junio 2026 y cuándo se cobra

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo Plan 2, este lunes 8 de junio

ANSES modifica el calendario de pagos en junio de 2026

ANSES modifica el calendario de pagos en junio 2026: a qué se debe

Rating Cero

El artista que falleció y fue clave en las carreras de Britney Spears y Dua Lipa.

Murió Talay Riley, el artista clave en las carreras de Britney Spears y Dua Lipa

¿Cómo fue la impresionante transformación de Russell Crowe?

Película romana: como fue la impresionante transformación de Russell Crowe para su último proyecto

Fantino renunció a Carnaval Stream.

Alejandro Fantino renunció a Carnaval Stream luego de un cruce con Viviana Canosa

Oriana Sabatini en OLGA.

Oriana Sabatini respondió a las críticas por cómo habla de su embarazo y reveló: "Me desperté llorando de dolor"

Cazzu asistió acompañada por su bailarín al recital de Lali en River. 

¿Ya es oficial?: Cazzu fue a ver el show de Lali acompañada y se dispararon los rumores

Araceli González se refirió a la crisis de pareja que estaría atravesando con Fabián Mazzei. 

Así fue la aclaración de Araceli González sobre la crisis con su pareja y su relación con Adrián Suar

últimas noticias

El artista que falleció y fue clave en las carreras de Britney Spears y Dua Lipa.

Murió Talay Riley, el artista clave en las carreras de Britney Spears y Dua Lipa

Hace 39 minutos
play

Qué se sabe de la desaparición de Luciana Aylén Barrios en Córdoba

Hace 41 minutos
Barrios desapareció el lunes al mediodía.

Quién es Luciana Aylén Barrios, la adolescente desaparecida en Colonia Caroya

Hace 52 minutos
70 años de la masacre de José León Suárez.

A 70 años de la masacre de José León Suárez, la búsqueda de la verdad llega a la Justicia

Hace 56 minutos
La sorprendente actualización de WhatsApp para el Mundial 2026: cómo activarlo

La sorprendente actualización de WhatsApp para el Mundial 2026: cómo activarla

Hace 1 hora