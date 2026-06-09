Cómo quedan los valores y el calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH) este mes.

ANSES confirmó los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para junio de 2026 tras la actualización del 2,6% aplicada a las prestaciones sociales. Con este incremento, millones de familias verán una mejora en sus ingresos y una de las consultas más habituales gira en torno al monto que perciben los hogares con dos hijos que además reciben la Tarjeta Alimentar.

La combinación de ambos beneficios de ANSES representa una ayuda económica importante para afrontar los gastos vinculados a la alimentación y el cuidado de los menores.

Luego del aumento confirmado por el organismo , la AUH alcanzó un valor de $144.562 por hijo. Sin embargo, el organismo deposita mensualmente el 80% de la prestación y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH. De esta manera, el monto efectivamente cobrado por cada hijo es de $115.650.

AUH por dos hijos: $231.300 .

. Tarjeta Alimentar para dos hijos: $113.299.

Madre hijo AUH 2 Freepik

En consecuencia, el total que recibirá una familia con dos hijos durante junio de 2026 será de $344.599. El dinero se acredita de forma automática en la misma cuenta donde se cobra la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Además, algunas familias pueden sumar beneficios compatibles, como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, destinado a acompañar la alimentación infantil.

Cuándo cobra AUH de ANSES en junio de 2026

ANSES recordó que la AUH se abona según la terminación del DNI de cada titular. El cronograma comenzó el 8 de junio y se desarrollará a lo largo de todo el mes, permitiendo una acreditación escalonada de los haberes.

ANSES

Cómo queda el calendario de pagos para AUH de junio 2026