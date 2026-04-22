Guerra en Medio Oriente: atacaron dos buques alrededor del estrecho de Ormuz

La Agencia de Comercio Marítimo de Reino Unido denunció el bombardeo, aunque subrayó que no hubo heridos y que las tripulaciones de los buques resultaron ilesas.

El Pentágono de Estados Unidos difundió el ataque a los navíos iraníes que acusó que estaban cargados de minas explosivas.

En medio de la tregua, dos embarcaciones fueron atacadas a tiros en las últimas horas en las inmediaciones del estrecho de Ormuz . La noticia fue confirmada por la Agencia de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO en inglés).

Si bien el ataque no dejó víctimas, los bombardeos provocaron daños materiales en al menos uno de los barcos, según informó el organismo.

De acuerdo con el reporte oficial, el primer episodio involucró a un buque portacontenedores que fue interceptado por una embarcación de la Guardia Revolucionaria iraní. Según la denuncia, la lancha se aproximó sin establecer comunicación previa por radio y abrió fuego directamente contra el navío.

El ataque ocurrió a unas 15 millas náuticas del noreste de Omán y provocó “daños graves” en el puente de mando del barco. A pesar de la magnitud del impacto, no se registraron incendios ni derrames, y toda la tripulación logró salir ilesa.

En la misma línea, la firma de seguridad marítima Ambrey confirmó que el buque fue blanco de disparos mientras intentaba atravesar la zona con los sistemas de posicionamiento desactivados. L a compañía detalló que la patrullera iraní actuó sin previo aviso y causó daños considerables en la estructura de mando.

Horas más tarde, se reportó un segundo incidente a unas ocho millas náuticas de la costa iraní. En este caso, un carguero que abandonaba el área denunció haber recibido disparos, lo que obligó a detener su marcha. Según la UKMTO, no se registraron daños materiales en la embarcación y la tripulación también se encuentra a salvo.

El organismo británico advirtió además sobre un “alto nivel de actividad” en la zona, un punto neurálgico para el comercio mundial de petróleo, en medio de la escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos.

El trasfondo de estos incidentes se vincula con las recientes decisiones de Teherán respecto al control del estrecho, siendo uno de los principales canales del comercio mundial.

Aunque el 17 de abril había anunciado una flexibilización en las restricciones tras un alto el fuego temporal en Líbano, posteriormente volvió a endurecer su postura luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara que Washington mantendría el bloqueo sobre esta vía estratégica.

Tensión mundial: Trump afirmó que Estados Unidos interceptó un buque iraní con "un regalo" de China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que las Fuerzas Armadas de su país interceptaron un buque iraní que trasladaba un cargamento sospechoso y deslizó dudas sobre un posible vínculo con China.

“Ayer interceptamos un barco que traía algunas cosas que no eran muy agradables. Un regalo de China, tal vez, no lo sé. Estoy sorprendido”, afirmó el mandatario durante una entrevista con CNBC.

Trump también hizo referencia a un supuesto entendimiento previo con su par chino, Xi Jinping, aunque sugirió que ese escenario quedó atrás en el contexto actual. “Creía que había llegado a un acuerdo con el presidente Xi, pero bueno, así son las guerras”, declaró, en lo que se interpretó como una acusación indirecta hacia Pekín por su eventual rol en el conflicto en Medio Oriente.

Pese a la gravedad de sus afirmaciones, el presidente no brindó detalles sobre el contenido del buque interceptado ni explicó en qué se basa su hipótesis respecto del origen del cargamento.

Las declaraciones se producen en un momento delicado, marcado por gestiones diplomáticas para evitar una escalada mayor. En ese marco, China había instado recientemente tanto a Washington como a Teherán a sostener el diálogo y aprovechar la instancia abierta para avanzar hacia una solución negociada.

El portavoz del gobierno chino, Guo Jiakun, llamó a las partes a no desaprovechar la oportunidad de distensión y a trabajar por una paz duradera en la región, al tiempo que subrayó la importancia de garantizar la libre navegación en el estratégico estrecho de Ormuz.

El pronunciamiento se dio a un día de que expire la tregua de dos semanas acordada entre Irán y Estados Unidos, lo que suma incertidumbre sobre la evolución del conflicto en las próximas horas.