22 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Guerra en Medio Oriente: atacaron dos buques alrededor del estrecho de Ormuz

La Agencia de Comercio Marítimo de Reino Unido denunció el bombardeo, aunque subrayó que no hubo heridos y que las tripulaciones de los buques resultaron ilesas.

Por
El Pentágono de Estados Unidos difundió el ataque a los navíos iraníes que acusó que estaban cargados de minas explosivas.

El Pentágono de Estados Unidos difundió el ataque a los navíos iraníes que acusó que estaban cargados de minas explosivas.

Atacaron dos buques cerca del estrecho de Ormuz.

Atacaron dos buques cerca del estrecho de Ormuz.

En medio de la tregua, dos embarcaciones fueron atacadas a tiros en las últimas horas en las inmediaciones del estrecho de Ormuz. La noticia fue confirmada por la Agencia de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO en inglés).

Donald Trump aseguró que Irán se está derrumbando financieramente
Te puede interesar:

Trump aseguró que Irán "se está derrumbando financieramente"

Si bien el ataque no dejó víctimas, los bombardeos provocaron daños materiales en al menos uno de los barcos, según informó el organismo.

De acuerdo con el reporte oficial, el primer episodio involucró a un buque portacontenedores que fue interceptado por una embarcación de la Guardia Revolucionaria iraní. Según la denuncia, la lancha se aproximó sin establecer comunicación previa por radio y abrió fuego directamente contra el navío.

El ataque ocurrió a unas 15 millas náuticas del noreste de Omán y provocó “daños graves” en el puente de mando del barco. A pesar de la magnitud del impacto, no se registraron incendios ni derrames, y toda la tripulación logró salir ilesa.

En la misma línea, la firma de seguridad marítima Ambrey confirmó que el buque fue blanco de disparos mientras intentaba atravesar la zona con los sistemas de posicionamiento desactivados. La compañía detalló que la patrullera iraní actuó sin previo aviso y causó daños considerables en la estructura de mando.

Horas más tarde, se reportó un segundo incidente a unas ocho millas náuticas de la costa iraní. En este caso, un carguero que abandonaba el área denunció haber recibido disparos, lo que obligó a detener su marcha. Según la UKMTO, no se registraron daños materiales en la embarcación y la tripulación también se encuentra a salvo.

El organismo británico advirtió además sobre un “alto nivel de actividad” en la zona, un punto neurálgico para el comercio mundial de petróleo, en medio de la escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos.

El trasfondo de estos incidentes se vincula con las recientes decisiones de Teherán respecto al control del estrecho, siendo uno de los principales canales del comercio mundial.

Aunque el 17 de abril había anunciado una flexibilización en las restricciones tras un alto el fuego temporal en Líbano, posteriormente volvió a endurecer su postura luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara que Washington mantendría el bloqueo sobre esta vía estratégica.

Tensión mundial: Trump afirmó que Estados Unidos interceptó un buque iraní con "un regalo" de China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que las Fuerzas Armadas de su país interceptaron un buque iraní que trasladaba un cargamento sospechoso y deslizó dudas sobre un posible vínculo con China.

“Ayer interceptamos un barco que traía algunas cosas que no eran muy agradables. Un regalo de China, tal vez, no lo sé. Estoy sorprendido”, afirmó el mandatario durante una entrevista con CNBC.

Trump también hizo referencia a un supuesto entendimiento previo con su par chino, Xi Jinping, aunque sugirió que ese escenario quedó atrás en el contexto actual. “Creía que había llegado a un acuerdo con el presidente Xi, pero bueno, así son las guerras”, declaró, en lo que se interpretó como una acusación indirecta hacia Pekín por su eventual rol en el conflicto en Medio Oriente.

Pese a la gravedad de sus afirmaciones, el presidente no brindó detalles sobre el contenido del buque interceptado ni explicó en qué se basa su hipótesis respecto del origen del cargamento.

Las declaraciones se producen en un momento delicado, marcado por gestiones diplomáticas para evitar una escalada mayor. En ese marco, China había instado recientemente tanto a Washington como a Teherán a sostener el diálogo y aprovechar la instancia abierta para avanzar hacia una solución negociada.

El portavoz del gobierno chino, Guo Jiakun, llamó a las partes a no desaprovechar la oportunidad de distensión y a trabajar por una paz duradera en la región, al tiempo que subrayó la importancia de garantizar la libre navegación en el estratégico estrecho de Ormuz.

El pronunciamiento se dio a un día de que expire la tregua de dos semanas acordada entre Irán y Estados Unidos, lo que suma incertidumbre sobre la evolución del conflicto en las próximas horas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Trump anunció que se extenderá la tregua con Irán.

Trump anunció una extensión de la tregua con Irán, pero mantendrá bloqueados los puertos

El petróleo encarece volar e impacta en toda lacadena turística. 

El petróleo disparó los pasajes de avión: cuánto aumentaron los viajes aéreos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump advirtió que "es muy improbable" que se extienda la tregua con Irán si no hay acuerdo

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Trump aseguró que EEUU le "abrió un agujero" a un buque iraní que intentó evadir el bloqueo

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, durante las fallidas negociaciones en Pakistán.

Irán afirmó que no enviará negociadores a Pakistán mientras siga el bloqueo de Estados Unidos

Donald Trump lanzó una nueva advertencia a Irán.

Trump confirmó que EEUU vuelve a negociar con Irán en Pakistán

Rating Cero

¿Qué hay detrás de los rumores de separación y por qué vuelve a mencionarse a Cazzu?.

Christian Nodal se habría separado de Ángela Aguilar y Cazzu estaría de nuevo en la discusión: a qué se debe

﻿Nathy Peluso explicó su cambio físico en redes sociales.

Nathy Peluso reveló su secreto para su impactante transformación física: así se ve ahora

Qué pasa entre Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann

Se filtró cuál fue el motivo de la crisis de pareja entre Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich

Con esta propuesta, Disney+ apuesta por una narrativa más introspectiva dentro del universo criminal, poniendo el foco en las consecuencias personales de un mundo marcado por la violencia.
play

Esta es la serie sobre el hijo de Pablo Escobar que llegó a Disney Plus y sorprende a todos con los datos que nunca fueron contados

El estudio se encuentra completamente inmerso en el rodaje de la quinta película de Vengadores.  
play

Marvel confirmó qué película habrá que ver sí o sí antes de Avengers Doomsday: estará en el cine con escenas exclusivas

El hombre fue uno de los protagonistas de El Chavo del 8.

Murió Ricardo de Pascual, reconocido humorista y actor de "El Chavo del 8", a los 85 años

últimas noticias

La innovación tecnológica que podría suplantar a los médicos de guerra. 

¿Adiós a los médicos de guerra? Este es el dron que salvaría millones de vidas

Hace 20 minutos
¿Qué hay detrás de los rumores de separación y por qué vuelve a mencionarse a Cazzu?.

Christian Nodal se habría separado de Ángela Aguilar y Cazzu estaría de nuevo en la discusión: a qué se debe

Hace 30 minutos
El cielo puede marcar una tendencia, pero cada persona sigue teniendo la última palabra sobre cómo vivir lo que viene.

Así será la suerte de cada signo esta semana, según Esperanza Gracia

Hace 36 minutos
Se quedó dormida en el colectivo y avisó por mensaje a su novio: la conversación se volvió viral

Se quedó dormida en el colectivo y avisó por mensaje a su novio: la conversación se volvió viral

Hace 38 minutos
Los plazos fijos comienzan a ubicarse en un punto más equilibrado frente al avance de los precios.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 550.000 pesos a 30 días en abril 2026

Hace 47 minutos