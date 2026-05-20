Luis Suárez se sumó a la conmemoración de una fecha especial para Uruguay: "Memoria, verdad y justicia"

El goleador charrúa publicó en sus redes un mensaje en apoyo a la Marcha del Silencio, que todos los 20 de mayo se realiza en reclamo por la aparición de detenidos desaparecidos durante la dictadura en su país. Hubo todo tipo de reacciones por parte de los usuarios.

Luis Suárez, emblemático jugador de la Selección uruguaya, publicó un firme mensaje en su cuenta de la red social X en el marco de la Marcha del Silencio. El futbolista escribió "Memoria, verdad y justicia" y acompañó sus palabras con una imagen del contorno del mapa de Uruguay lleno de margaritas, símbolo que representa la lucha de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

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Este gesto se suma al de otras instituciones y figuras del deporte que se pronunciaron sobre las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura en Uruguay, que se mantuvo entre 1973 y 1985. Desde Peñarol, club de la primera división uruguaya, publicaron una historia en la que adhirieron a la consigna del día. "Levantamos alto la bandera de los Derechos Humanos, la que debemos defender y nos debe unir como sociedad", escribieron en una historia de Instagram.

Por su parte, el histórico exentrenador de la selección Óscar Washington Tabárez también participó en las reivindicaciones del Mes de la Memoria. En una pieza audiovisual titulada Deportistas por la memoria, el "Maestro" recitó fragmentos del poema Desaparecidos de Mario Benedetti.

"Están en algún sitio, nube o tumba. Están en algún sitio, estoy seguro. Allá, en el sur del alma", es parte de lo que expresa Tabárez, quien ha defendido históricamente la formación integral de los futbolistas, que vinculó el deporte con valores y cuestiones sociales más allá de la cancha.

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Las críticas a Luis Suárez en redes sociales

La importancia del 20 de mayo en Uruguay radica en que es la fecha en que se realiza, desde 1996, la Marcha del Silencio para recordar a los desaparecidos durante la dictadura militar. La fecha fue elegida para conmemorar los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurridos en 1976 en Buenos Aires.

Esta movilización histórica aboga por el esclarecimiento de las desapariciones y crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor. Sin embargo, el respaldo de Suárez a esta causa tuvo reacciones en redes sociales debido a su reciente visita a la Casa Blanca durante el reconocimiento al Inter de Miami.

Algunos usuarios de X cuestionaron la actitud del delantero, quien se mostró sonriente y en momentos distendidos con Donald Trump, un referente de la derecha, y lo tildaron de incoherente por realizar publicaciones ideológicamente opuestas a la propuesta política del mandatario estadounidense, con quien el jugador compartió un evento pocos meses antes.