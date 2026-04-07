La Casa Blanca compartió la impresionante imagen capturada desde la cápsula Orion, parte de la misión Artemis II, a la que tituló "Puesta de Tierra".

La misión Artemis II rompió el récord de mayor distancia alcanzada por seres humanos respecto de la Tierra.

La Casa Blanca compartió la primera foto desde la cara oculta de la Luna , capturada desde la cápsula Orion, parte de la misión Artemis II de la NASA , "mientras la Tierra se oculta tras el horizonte lunar".

Misión Artemis 2: Trump felicitó a los astronautas por su viaje al lado oscuro de la Luna

"Puesta de Tierra. La humanidad, desde el otro lado. Primera foto desde la cara oculta de la Luna, capturada desde Orion mientras la Tierra se oculta tras el horizonte lunar" , reza la publicación en la cuenta oficial de X que acompaña a la impresionante imagen.

Tras el sobrevuelo lunar que realizó la cápsula Orion en el lado oscuro de la Luna el presidente Donald Trump se comunicó con los cuatro astronautas, los felicitó por su trabajo y los invitó a la Casa Blanca: "Hicieron historia y llenaron de orgullo a todo el país" .

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen lograron orbitar el lado oculto de la Luna y sacar fotografías de regiones nunca antes vistas. Durante 40 minutos perdieron la comunicación con la Tierra, pero al terminar el recorrido lograron describir lo que vivieron y recibieron el llamado del presidente de Estados Unidos.

Artemis 2 es la primera misión tripulada desde hace 54 años que vuelve a llevar a los humanos a la Luna. "Hoy han hecho historia y hacen que América esté orgullosa. No hay nada como lo que están haciendo al orbitar la Luna por primera vez en 50 años. Los humanos nunca han visto algo parecido a lo que están haciendo en una nave espacial tripulada ", expresó Trump.

Artemis II: los astronautas batieron el récord histórico de distancia con la Tierra y emprendieron su regreso

Los astronautas de la misión Artemis II superaron con éxito el tránsito por el lado oculto de la Luna y retomaron el contacto con el centro espacial de la NASA en Houston. Tras este hito, la cápsula Orión inició el viaje de regreso a la Tierra.

"Es un gusto volver a estar en comunicación con ustedes. Estamos de camino en regreso a la Tierra", anunció la astronauta Christina Koch desde el espacio. El trayecto final hacia nuestro planeta tomará un tiempo exacto de cinco días.

luna artemis La misión Artemis II hace historia en la carrera espacial.

La tripulación presenció la salida del globo terráqueo cuando la nave emergió de la zona de sombra lunar. En ese momento preciso, la Red del Espacio Profundo recuperó la señal y restableció el vínculo radial tras los 40 minutos de apagón programado.

Durante esta maniobra, los tripulantes alcanzaron una distancia máxima de 406.771 kilómetros respecto de la Tierra. Esta marca establece un nuevo récord absoluto para los vuelos espaciales con humanos, al superar por 6.616 kilómetros el registro histórico de la misión Apolo 13 del año 1970.

El programa Artemis busca asentar una presencia humana sostenible en el entorno lunar como paso previo para futuras expediciones a Marte. Este sobrevuelo exitoso permite validar los sistemas de soporte vital y navegación autónoma de cara a los próximos descensos sobre el satélite natural.