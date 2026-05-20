21 de mayo de 2026 Inicio
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Recuperan los últimos dos cuerpos de los buzos italianos que murieron en Maldivas y revelan fallas letales en el equipamiento

Rescatistas finlandeses extrajeron este miércoles los restos de las dos últimas víctimas de la cueva submarina del atolón Vaavu. Los peritajes iniciales detectaron el uso de tubos de oxígeno recreativos para profundidades extremas y la falta de certificaciones necesarias por parte de los turistas.

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Los turistas carecían de los elementos necesarios para el descenso extremo.

Los turistas carecían de los elementos necesarios para el descenso extremo.

Un equipo de rescatistas finlandeses recuperó este miércoles los cuerpos de Giorgia Sommacal y Muriel Oddenino, las dos últimas víctimas del grupo de cinco buzos italianos que murieron la semana pasada en una cueva submarina del atolón Vaavu, en Maldivas. El operativo en las profundidades sacó a la luz graves deficiencias de seguridad y equipamiento en la malograda expedición.

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Las autoridades locales confirmaron que cuatro de las víctimas estaban "prácticamente juntas" en la zona más profunda de la caverna, a unos 60 metros, mientras que el instructor Gianluca Benedetti fue hallado en la entrada. Ahora, el gobierno de Maldivas coordina con Italia el proceso logístico para la repatriación de los cadáveres.

Los hallazgos exponen que los turistas carecían de los elementos necesarios para el descenso extremo. Benedetti utilizó tanques para buceo recreativo con límite de 30 metros y una mezcla de nitrox en lugar de trimix. Según el buzo Sami Paakkarinen, la mezcla correcta "reduce el efecto de la narcosis a profundidad. Esto te mantiene alerta y te permite trabajar con mayor eficiencia".

Además, la cueva carecía de las cuerdas de guía habituales para estas actividades. A esto se suma que Mónica Montefalcone vestía un traje de neoprene corto, una prenda inadecuada para la temperatura de una caverna oscura, factor que refuerza la hipótesis de un plan inicial menos desafiante por parte de los visitantes.

Orietta Stella, abogada del operador turístico Albatros Top Boat, aclaró que ninguna de las personas "tenía la certificación de 'penetración completa en cuevas'" y que "para ir al lugar donde fueron encontrados, se requería una certificación de 'cueva completa' de cualquier tipo". Las autoridades también confirmaron que al menos dos fallecidos no figuraban en la lista oficial del permiso estatal.

La Fiscalía de Roma ordenó autopsias para todas las víctimas, a la espera de los datos de las cámaras de los buzos y los peritajes definitivos. "Han rescatado a los buzos, veremos cómo estaban equipados, a qué profundidad se encontraban, si llevaban linternas, si llevaban una línea guía y entonces podremos esclarecer los detalles de este desastre", concluyó la abogada Stella.

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