Impresionante video: un director redujo a un tirador dentro de una escuela secundaria En redes sociales se viralizó un video donde se puede ver a un hombre que ingresa armado a un colegio e inmediatamente es interceptado por otra persona que se le tira e intenta sacarle el arma. Por + Seguir en







El video se viralizó en redes sociales.

El director de una escuela en Oklahoma, Estados Unidos, redujo a un hombre armado que ingresó al establecimiento. Durante el forcejeo, que quedó grabado por una cámara de seguridad, el directivo resultó herido de un disparo en una de sus piernas. El agresor quedó detenido.

El momento quedó registrado en una cámara de seguridad de la escuela pública donde ocurrió el hecho, ubicada en la zona de Pauls Valley. En el clip se puede observar cómo un hombre encapuchado vestido de negro ingresa a la escuela y apunta con su arma a un alumno.

En cuestión de segundos, una puerta se abre y sale otro hombre, el director del colegio identificado como Kirk Moore, quien se tira sobre el agresor para impedir que dispare y avance. Detrás de él, otra persona se abalanza para sacarle el arma de la mano.

Embed HOLY CRAP! Newly-released surveillance video shows a high school principal in Oklahoma TACKLING a school shooter before he could open fire on kids



What a HERO!



Principal Kirk Moore RUSHED the shooter when he aimed at his first would-be victim, wresting the gun away from him.… pic.twitter.com/Z75dmXKFLw — Nick Sortor (@nicksortor) April 14, 2026 Sin embargo, durante el forcejeo, Kirk Moore resultó herido en una pierna, pero se encuentra fuera de peligro. Las autoridades establecieron un gran operativo y detuvieron al agresor, de 20 años, quien sería un exalumno del establecimiento.

"Gracias a los esfuerzos del personal escolar, impidieron que Hawkins pudiera herir a otros miembros del personal y a los estudiantes", expresó la Oficina Estatal de Investigación de Oklahoma en redes sociales. Mientras que el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, brindó unas palabras de agradecimiento hacia el director: "Moore actuó con valentía para proteger la vida de los estudiantes".

Después de recibir el alta, Kirk Moore brindó unas declaraciones a la prensa: "Las escuelas de Pauls Valley son comunidades seguras, poco acostumbradas al tipo de amenaza que presenciamos el martes. Sin embargo, al igual que muchos educadores en todo el país, nos preparamos para estos eventos mediante capacitación y una evaluación minuciosa de las amenazas". En esa línea, añadió: "Agradezco que mis instintos, mi capacitación y la ayuda divina me acompañaran el martes". Tiroteo fallido en una escuela de Oklahoma: quién era el agresor Según medios estadounidenses como King5.com el agresor se trataría de un exalumno de 20 años, identificado como Victor Hawkins. Fue acusado de cuatro delitos: disparar con intención de matar, apuntar con un arma de fuego (dos cargos), y portar un arma en un lugar público. Las autoridades habrían fijado una fianza de un millón de dólares. Victor Hawkins, 15-4-26 Imagen de Victor Hawkins compartida en redes sociales.