Espeluznante: el fantasma de una mujer intentó entrar a su casa y lo grabó con el celular En redes sociales un usuario compartió una grabación donde se puede observar la entidad de una supuesta vecina, que intenta ingresar a su domicilio. Sin embargo, en la descripción del video aclara que "no tiene vecinos y vive alejado de todo". ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Por + Seguir en







En el video se puede observar el supuesto fantasma de una mujer. Captura video.

En redes sociales se viralizó un video donde una persona graba a una "supuesta vecina" que intenta abrir la reja de su casa y desaparece en cuestión de segundos lo que despertó la curiosidad de los usuarios, muchos de ellos la relacionaron con un fantasma u entidad que tenía oscuras intenciones.

Diariamente en la red social de TikTok miles de videos se viralizan y comparten por los usuarios, entre ellos, uno llamó la atención porque supuestamente habría captado a un fantasma.

Desde la cuenta laordendecesar compartieron un video de pocos segundos, donde una persona graba a su perro que ladra en dirección de la reja de entrada a su casa, al iluminar con una linterna, ve cómo la figura de una mujer se asoma e intenta abrir.

Embed #paranormal #criaturasextrañas #teorias Creepy horror ambient(1022762) - howlingindicator @laordendecesar Un hombre graba el momento en que una supuesta vecina intenta entrar.. pero él no tiene vecinos vive alejado de todo… brujas?? O algo más perturbador?? #terror "Soy la vecina", se escucha decir a la mujer pero, en cuestión de segundos desaparece sin dejar rastros. El perro continúa ladrando y se intenta acercar a la puerta.

Sin embargo, lo más curioso y espeluznante es la información que brinda el video, según describe el autor: "Un hombre graba el supuesto momento en que su vecina lo pasa a saludar" pero "él no tiene vecina vive solo en un rancho".

Al parecer el dueño de casa vive solo con el perro, sin gente alrededor, por lo que la presencia de una mujer es casi inexplicable. El video tiene más de 300 mil "Me gusta" y casi 10 millones de reproducciones. A pesar de esto, los usuarios comenzaron a dudar sobre la veracidad del clip, algunos de ellos escribieron en comentarios: "Son fantasmas modernos, ellos ya no traspasan pared", cuestionando la intención de la mujer de abrir la reja, y otros apoyando con supuestas teorías: "los espíritus no pasan a menos que tú los invita a pasar". Aunque, los más reacios, criticaron al video y aseguraron que estaba hecho con Inteligencia Artificial.