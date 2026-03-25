25 de marzo de 2026 Inicio
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Importantes demoras en la ciudadanía española: más de 645 mil solicitudes saturaron el consulado

El Consulado Español informó que se registran importantes retrasos en la tramitación de solicitudes de ciudadanía prevista en la Ley de la Memoria Democrática. Ante la creciente demanda y el desborde administrativo, se decidió tercerizar la carga de datos para agilizar el proceso.

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El Consulado Español advirtió que habrá severas demoras en la entrega de la documentación. 
El Consulado Español advirtió que habrá severas demoras en la entrega de la documentación. El Cronista

La tramitación de la ciudadanía española para descendientes de exiliados, prevista en la Ley de Memoria Democrática, provocó un colapso administrativo sin precedentes: el Consulado General de España en Buenos Aires recibió más de 645.000 solicitudes. Ante la avalancha de pedidos cuyo plazo para presentar la documentación venció el 22 de octubre pasado, se originó en la prórroga de un año otorgada por las autoridades españolas para atender el volumen extraordinario de solicitudes que ya había generado la normativa.

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645.000 son las solicitudes de argentinos en el Consejo de Residentes Españoles que generaron un colapso administrativo. Por lo que junto al Ministerio de Asuntos Exteriores, y la Unión Europea y Cooperación resolvieron tercerizar la carga de los expedientes en formato papel al registro civil digital, con el objetivo de agilizar esta etapa del proceso.

Desde el Consulado advirtieron: “En estos momentos se están cerrando con Madrid los detalles operativos de este nuevo sistema, que en breve entrará en vigor".

Mensaje del Consulado Español

Cómo se tramita la ciudadanía

Las solicitudes se realizan de manera individual y no por grupo familiar y se respeta el orden cronológico. Es decir, que cada caso se revisa según la fecha en que fue presentado, por lo que quienes iniciaron el proceso antes serán atendidos primero.

La asignación de turnos y el avance de los expedientes dependen de un correo electrónico que otorga el identificador único (IDU), cuya demora ha generado numerosos reclamos en redes sociales. El Consulado reconoce que sus sistemas informáticos no logran procesar el volumen actual de trámites digitales, lo que prolonga los plazos. Para enfrentar esta situación, se están incorporando mejoras en la velocidad de conexión y nueva infraestructura tecnológica.

El boom de trámites se disparó en España y hasta el 31 de julio de 2025, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática registraba 876.321 solicitudes de ciudadanía española en todo el mundo bajo esta ley. De ese total, 366.579 correspondían a residentes en Argentina, lo que representa el 42% del global. Además, 174.277 argentinos ya habían obtenido la nacionalidad.

La normativa generó un volumen descomunal de expedientes, con cerca de 56 toneladas de documentación en papel. Según la experiencia previa de la Ley de Memoria Histórica, que resolvió 60.000 casos en diez años, al ritmo actual se necesitarían más de un siglo para atender las solicitudes vigentes. Solo en el segundo semestre de 2025 se presentaron 298.701 nuevos trámites, mientras que en Argentina se acumulan unos 220.000 pedidos distribuidos entre los consulados de Córdoba, Bahía Blanca, Rosario y Mendoza.

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Ley de Memoria Democrática

Esta ley amplió el acceso a la nacionalidad española por descendencia, permitiendo que hijos y nietos de exiliados soliciten la ciudadanía sin necesidad de demostrar el exilio. También incluye a hijos mayores de quienes ya obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Histórica de 2007 o por la normativa actual, así como a personas bajo tutela de ciudadanos españoles.

En la vía de residencia, se exige un período mínimo de permanencia legal en España (un año para cónyuges y dos para descendientes o iberoamericanos), además de carecer de antecedentes penales y acreditar integración.

La colectividad española en Argentina es la más grande fuera de la península con 482.176 ciudadanos españoles registrados al 1 de enero de 2024 y una proyección cercana a los tres millones de personas con lazos familiares en el país, según datos del Instituto Nacional de Estadística de España.

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