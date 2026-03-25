25 de marzo de 2026 Inicio
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Descuento en heladerías y cafeterías con Cuenta DNI: así podés obtener un reintegro de hasta $15.000

Banco Provincia amplía en marzo los beneficios de Cuenta DNI con 30% de descuento en marcas destacadas y nuevas promociones en comercios de barrio para sus 10,6 millones de usuarios.

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Promoción de Cuenta DNI en el final de marzo 2026.

Promoción de Cuenta DNI en el final de marzo 2026.

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  • Cuenta DNI lanzó beneficios para impulsar el consumo y ayudar al ahorro en compras cotidianas.
  • Ofrece 30% de descuento en Lucciano’s, Havanna, Grido y La Fonte D’Oro.
  • El beneficio está disponible en Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, pagando con QR o Clave DNI desde la app.
  • El reintegro tiene un tope de $15.000 por mes por marca y por persona, y se acredita dentro de los 10 días hábiles.

El Banco Provincia lanzó una nueva serie de beneficios para los más de 10,6 millones de usuarios de su billetera digital Cuenta DNI, con el objetivo de impulsar el consumo y ofrecer herramientas de ahorro en los gastos cotidianos. La entidad busca consolidar la aplicación como una de las más utilizadas, con promociones que alivian el bolsillo en compras diarias.

Las promociones de la billetera virtual para la segunda parte de marzo 2026.
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Entre las ofertas más destacadas se encuentra el 30% de descuento en compras realizadas en cadenas como Lucciano’s, Havanna, Grido y La Fonte D’Oro, una promoción que comenzó durante la temporada de verano y continúa vigente para facilitar el acceso a propuestas gastronómicas a precios más accesibles.

Cuenta DNI

El beneficio tiene alcance tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permitiendo que una gran cantidad de usuarios pueda aprovechar los descuentos en locales cercanos. De esta manera, el banco también impulsa el uso de medios de pago digitales y fomenta el consumo en comercios reconocidos.

Cómo es el descuento de Cuenta DNI en heladerías y cafeterías

Los usuarios de Cuenta DNI pueden acceder a un beneficio del 30% de descuento en compras realizadas en cadenas como Lucciano’s, Havanna, Grido y La Fonte D’Oro. La promoción tiene un tope de reintegro de $15.000 por mes, por marca y por persona, lo que permite obtener un ahorro considerable en consumos gastronómicos tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para acceder al descuento, el pago debe realizarse a través de la aplicación con dinero en cuenta, ya sea escaneando un código QR o utilizando Clave DNI. El beneficio está disponible todos los días de la semana y los reintegros se acreditan en la cuenta vinculada dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra, consolidando a la billetera digital como una herramienta clave para el ahorro cotidiano.

cuenta dni

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026

  • Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras.
  • Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana.
  • Full YPF: 25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles.
  • Supermercados: Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.
  • Universidades: 40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en locales participantes, sin límite de reintegro y también acumulable con el beneficio de comercios de cercanía.
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