Polémica en España: demandaron a Pasapalabra por una cifra millonaria y ya no podrá usar El Rosco La Justicia española le prohibió al canal Cadena 3 seguir adelante con la ruleta de palabras, la misma prueba que ganó la argentina Rosa Rodríguez en febrero pasado para llevarse un premio récord de 2.716.000 euros. Agregar C5N en









Rosa Rodríguez ganó el premio mayor de la historia en el juego de la ruleta alfabética. Redes sociales

El formato del ciclo Pasapalabra traspasó los límites internacionales y es un éxito en todo el mundo, incluida la Argentina. Pero el popular ciclo de preguntas y respuestas, famoso por su icónico desafío final denominado El Rosco, quedó envuelto en un escándalo judicial millonario que afecta directamente a la televisión de España.

El programa, que en nuestro país empezó en El Trece y luego pasó a Telefe con la conducción de Iván de Pineda, se emite actualmente en la señal española Cadena 3, que tuvo que suspender el segmento exclusivo en el que los participantes deben adivinar palabras de la A a la Z para llevarse un pozo millonario.

Esta prueba se llama El Rosco y ya es una marca registrada: es la misma prenda que ganó la participante argentina Rosa Rodríguez, que se llevó el pozo más alto: 2.716.000 de euros (4.432.066.576 pesos argentinos).

El pleito fue iniciado por la empresa holandesa MC&F, que reclamaba los derechos del juego desde hace años, planteando una suerte de "divorcio o separación": sostuvieron que Pasapalabra y El Rosco son dos productos diferentes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Antena 3 (@antena3com) Destrucción de archivos y una indemización millonaria El Tribunal Supremo español obligó a la cadena a levantar el juego inmediatamente, y determinó algunas medidas drásticas como la prohibición absoluta. Esto significa que no se podrá reproducir ningún programa o contenido audiovisual que contenga un juego basado en ese formato. Además, se obligó a retirar del mercado todo el material y destruir todas las grabaciones existentes que incluya el juego de la ruleta alfabética. Finalmente, la productora Atresmedia deberá pagar una indemnización millonaria por los daños y perjuicios ocasionados.

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