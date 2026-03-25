25 de marzo de 2026 Inicio
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Día de la Memoria: España reconoció a las víctimas de su país y condenó las desapariciones

A 50 años del golpe de Estado, la Moncloa emitió una declaración en la que repudió "las violaciones de los derechos humanos perpetradas por las juntas militares argentinas", y recordó a 307 ciudadanos españoles asesinados y desaparecidos.

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El Gobierno de España reconoció a las víctimas españolas de la dictadura argentina.

El Gobierno de España reconoció a las víctimas españolas de la dictadura argentina.

Pool Moncloa / Fernando Calvo
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El texto, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, destaca que entre 1976 y 1983 "el régimen llevó a cabo un plan sistemático de represión ilegal basado en la persecución política, las detenciones clandestinas, la tortura, el asesinato y la desaparición forzada de miles de personas, en lo que se constituye uno de los episodios más graves de violaciones de derechos humanos en la historia contemporánea de América Latina".

"Cada 24 de marzo se conmemora en la República Argentina el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, instituido para recordar a las víctimas de la dictadura y reafirmar el compromiso de las sociedades democráticas con la defensa de los derechos humanos, la dignidad de las personas y la garantía de no repetición", destaca la publicación.

Además, remarca que "la represión ejercida por las juntas militares no se limitó a la ciudadanía argentina". "Entre las víctimas se encuentran centenares de personas de nacionalidad española, muchas de ellas emigrantes o descendientes de exiliados y emigrantes, que fueron detenidas, desaparecidas, asesinadas o sometidas a graves vulneraciones de sus derechos fundamentales. Su pérdida forma parte también de la memoria democrática de España, en la medida en que afectó directamente a ciudadanía española y a sus familias, que durante décadas han reclamado verdad, justicia y reconocimiento", señala.

bandera españa

El Gobierno español condenó "las violaciones de los derechos humanos, desapariciones y asesinatos perpetrados por las juntas militares argentinas" y "expresa su recuerdo y homenaje a las personas de nacionalidad española que fueron víctimas de la dictadura argentina, y el reconocimiento a sus familiares, cuya perseverancia ha contribuido de manera decisiva a mantener viva la memoria de lo ocurrido y a impulsar los procesos de investigación y esclarecimiento de los hechos".

"La consolidación de las democracias exige asumir de manera honesta los episodios traumáticos del pasado, preservar el conocimiento histórico y garantizar el acceso a los archivos y a la documentación que permita esclarecer las violaciones cometidas. En este sentido, el Gobierno reconoce la importancia de la cooperación internacional en materia de memoria, construcción de paz y resolución de conflictos, especialmente en relación con la experiencia argentina, como herramienta para el intercambio de buenas prácticas, el fortalecimiento institucional y la promoción de políticas orientadas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición", plantea el texto.

"Cuando se cumple medio siglo del golpe de Estado de 1976, la memoria de las víctimas interpela a la comunidad internacional y reafirma el valor de la democracia, del respeto a los derechos humanos y de la solidaridad entre los pueblos", concluye, para luego recordar a 307 ciudadanos españoles víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura.

Boletín Oficial del Estado - España Memoria 24 de marzo 2026

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