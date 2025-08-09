9 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Identificaron los restos de tres víctimas del atentado a las Torres Gemelas 24 años después

Los autoridades forenses de Nueva York lograron leer el código genético de los fragmentos de los cuerpos siniestrados en el World Trade Center hace 24 años.

Por
Una imagen que conmovió al mundo: el colapso de una de las Torres Gemelas.

Una imagen que conmovió al mundo: el colapso de una de las Torres Gemelas.

National Geographic/NA

Los restos de tres víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York fueron identificados recientemente, mediante avances logrados en la tecnología de ADN.

Todos los fallecidos viajaban en el micro de larga distancia.
Te puede interesar:

Tragedia en Brasil: 11 muertos y 45 heridos tras un choque mortal entre un micro y un camión

Se trata de los restos de Ryan Fitzgerald, un comerciante de divisas de 26 años; Barbara Keating, una ejecutiva jubilada de una organización sin fines de lucro, de 72 años, y otra mujer cuyo nombre se mantuvo en reserva a pedido de su familia.

Sus identidades fueron confirmadas a través de pruebas de ADN, ahora mejoradas, de restos diminutos encontrados hace más de 20 años entre los escombros del World Trade Center, tras los ataques de aviones secuestrados por Al Qaeda.

Según un reporte del diario Los Ángeles Times, los forenses probaron reiteradamente distintos fragmentos, a medida que las técnicas avanzaron a lo largo de los años y crearon nuevas posibilidades para leer el código genético disminuido por el fuego, la luz solar y las bacterias.

En total, casi 3.000 personas murieron cuando se estrellaron los aviones contra las torres del centro comercial, el Pentágono y un campo en el suroeste de Pensilvania.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Departamento de Policía de Nueva York intenta determinar las circunstancias del ataque. 

Tiroteo en el Times Square de Nueva York: un adolescente abrió fuego y dejó al menos tres heridos

Trump recibió a los líderes de Armenia y Azerbaiyán para una histórica firma de la paz.

Trump, sobre el acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán: "Pelearon durante 35 años, ahora son amigos".

El fentanilo fue creado en la década de 1960 con fines médicos.
play

El origen del fentanilo, el analgésico que está detrás de 68 muertes en Argentina y de una epidemia en Estados Unidos

Las acciones argentinas cortaron con su racha alcista. 

Loma Negra encabezó un cierre de semana para el olvido de los ADRs en Wall Street: caídas de hasta 8%

Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Trump se mostró dispuesto a reunirse con Putin: "Haré lo posible para detener las muertes"

Entran en vigencia este jueves los aranceles recíprocos establecidos por Trump.

Entraron en vigencia los aranceles recíprocos de Donald Trump: qué pasará con Argentina

Rating Cero

Diego Jr y Nunzia Pennino cuando tuvieron a su primogénito Diego Matías.

Tristeza y encierro: se separó el hijo de Diego Maradona después de 5 años en pareja

Minogue y Espósito tuvieron un encuentro despúés del show de la australiana.

Lali Espósito quedó fascinada con Kylie Minogue: "Casi..."

Las Series en Netflix que están llenas de personajes extraños... pero graciosos
play

Lo mejor de Netflix: esta es la famosa serie que llega con una nueva temporada de una familia muy atípica

Se esparcieron rumores sobre la posible separación de estas dos personas reconocidas

Una famosa cantante y un creador de contenido afrontan rumores de separación: quiénes son

Stranger Things 5 se suma a la lista de grandes series originales de Netflix que llegan a su fin, con una producción ambiciosa y múltiples guiños a temporadas anteriores.
play

Netflix: qué se sabe sobre la temporada 5 de Stranger Things

De qué se trata esta película de Netflix del aclamado director Noah Baumbach.
play

Está en Netflix, es una joya oculta y es una de las mejores películas

últimas noticias

Nuevo mensaje del mandatario en redes sociales.

Javier Milei tuiteó un larguísimo texto de política económica: "Deseo que asimilen la lección"

Hace 23 minutos
Lula y Puntin durante su último encuentro, en mayo.

Lula conversó con Putin sobre la paz en Ucrania y la cooperación entre los BRICS

Hace 35 minutos
play

Detuvieron a tres mujeres en La Plata acusadas de regentear una red de trata

Hace 1 hora
Una imagen que conmovió al mundo: el colapso de una de las Torres Gemelas.

Identificaron los restos de tres víctimas del atentado a las Torres Gemelas 24 años después

Hace 1 hora
play
Micaela García cumpliría 30 años este 9 de agosto.

Micaela García, víctima de violencia de género cumpliría hoy 30 años: la ley que lleva su nombre está en riesgo

Hace 1 hora