Identificaron los restos de tres víctimas del atentado a las Torres Gemelas 24 años después Los autoridades forenses de Nueva York lograron leer el código genético de los fragmentos de los cuerpos siniestrados en el World Trade Center hace 24 años.







Una imagen que conmovió al mundo: el colapso de una de las Torres Gemelas. National Geographic/NA

Los restos de tres víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York fueron identificados recientemente, mediante avances logrados en la tecnología de ADN.

Se trata de los restos de Ryan Fitzgerald, un comerciante de divisas de 26 años; Barbara Keating, una ejecutiva jubilada de una organización sin fines de lucro, de 72 años, y otra mujer cuyo nombre se mantuvo en reserva a pedido de su familia.

Sus identidades fueron confirmadas a través de pruebas de ADN, ahora mejoradas, de restos diminutos encontrados hace más de 20 años entre los escombros del World Trade Center, tras los ataques de aviones secuestrados por Al Qaeda.

Según un reporte del diario Los Ángeles Times, los forenses probaron reiteradamente distintos fragmentos, a medida que las técnicas avanzaron a lo largo de los años y crearon nuevas posibilidades para leer el código genético disminuido por el fuego, la luz solar y las bacterias.