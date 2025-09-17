Tras la contundente derrota en Diputados, Javier Milei reunió a su Gabinete y se esperan anuncios En el contexto de la histórica votación en la Cámara baja, que rechazó los vetos presidenciales a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, el Presidente convocó a su equipo de trabajo en Casa Rosada. Por







Tras la contundente derrota en Diputados, Javier Milei reunió a su Gabinete y se esperan anuncios.

Mientras la oposición conseguía los dos tercios necesarios para insistir con las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, el presidente Javier Milei convocó a su Gabinete a una reunión de urgencia en Casa Rosada, con el fin de definir una estrategia política frente a la tensión generada por el rechazo en Diputados a sus vetos.

Tras regresar de su gira en Paraguay, donde participó de un encuentro de la ultraderecha y también de actos oficiales en el país vecino, el presidente siguió desde la Casa Rosada los pormenores de la abrumadora derrota que vivió el Gobierno en el Congreso, y se espera que mañana se produzcan anuncios.

Así lo indicó el periodista Pablo Ibañez en la red social X: “Milei reunió a su gabinete. Jueves a las 10 AM, conferencia y anuncios de Adorni”. El escueto mensaje alimentó un clima de expectativa en torno a los avisos que prepara el Gobierno como respuesta a la derrota en la Cámara baja y adelantándose a lo que pueda ocurrir en el Senado.

Milei reunió a su gabinete.



Jueves a las 10 AM, conferencia y anuncios de Adorni. — I b á ñ e z (@ibanezsoy) September 17, 2025

De esta manera, el vocero presidencial Manuel Adorni encabezará este jueves a las 10 de la mañana una conferencia de prensa en la que se esperan definiciones sobre los pasos a seguir frente a las iniciativas que el Congreso busca convertir en ley pese a la objeción presidencial. Seguramente, desde la Casa Rosada se evalúan alternativas legales para frenar el avance de los proyectos o, en su defecto, adaptar las partidas presupuestarias.