La sorpresiva reacción de Ricardo Darín tras enterarse que será abuelo: "Me pasaron de galán a anciano..."

El actor de 68 años tuvo una llamativa respuesta luego de ser consultado por el embarazo de Úrsula Corberó, la pareja de su hijo Chino Darín.

La emoción de Ricardo Darín al enterarse que va a ser abuelo
La emoción de Ricardo Darín al enterarse de que va a ser abuelo: "Estamos muy felices"

En diálogo con Andy Kusnetzoff para el programa radial Perros de la calle, la actriz Andrea Pietra aprovechó para hacerle una broma al actor, con quien comparte escenario en la obra de teatro Escenas de la vida conyugal en Madrid. "Yo estoy muy contenta también. Ahora pasé a trabajar con un abuelo", ironizó con respecto a la noticia del embarazo de la actriz española.

Ante esto, Ricardo Darín le contestó entre risas: "Ahora entiendo a Susana (Giménez), cuando le había prohibido a su nieta que le dijera abuela. Yo le voy a poner algo a eso, un stop, porque me pasaron de galán maduro y latinoamericano a anciano". Con estas palabras, dejó en claro que está muy feliz por la ampliación de su familia.

Lo cierto es que luego, Darín tuvo una respuesta más formal sobre el embarazo: "Me lo contó normal, como suelen ocurrir estas cosas, esperamos al tercer mes, estamos expectantes y muy felices, con los estudios y ecografías". Con todo esto, se mostró muy contento por ingresar en esta nueva faceta de su vida.

La reacción de la madre del Chino Darín ante el embarazo de Úrsula Corberó

El anuncio del embarazo de Úrsula Corberó emocionó a todos las redes sociales y su familia no dudó en expresarse públicamente. Si bien ya lo sabían desde hace un tiempo, aprovecharon el momento para exponer sus palabras y, una de ellas fue Florencia Bas, la mamá del Chino Darín.

El Chino Darín y Úrsula Corberó tendrán a su primer hijo.

