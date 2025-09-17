La sorpresiva reacción de Ricardo Darín tras enterarse que será abuelo: "Me pasaron de galán a anciano..." El actor de 68 años tuvo una llamativa respuesta luego de ser consultado por el embarazo de Úrsula Corberó, la pareja de su hijo Chino Darín.







Ricardo Darín se convertirá en abuelo gracias al futuro bebé de Úrsula Corberó. Redes sociales

Ricardo Darín tuvo una sorpresiva reacción tras enterarse que el Chino Darín tendrá su primer hijo con Úrsula Corberó, ya que esto significa que el protagonista de la serie El eternauta se convertirá en abuelo, lo cual provocó un gran cambio en la vida del actor de 68 años.

En diálogo con Andy Kusnetzoff para el programa radial Perros de la calle, la actriz Andrea Pietra aprovechó para hacerle una broma al actor, con quien comparte escenario en la obra de teatro Escenas de la vida conyugal en Madrid. "Yo estoy muy contenta también. Ahora pasé a trabajar con un abuelo", ironizó con respecto a la noticia del embarazo de la actriz española.

Ante esto, Ricardo Darín le contestó entre risas: "Ahora entiendo a Susana (Giménez), cuando le había prohibido a su nieta que le dijera abuela. Yo le voy a poner algo a eso, un stop, porque me pasaron de galán maduro y latinoamericano a anciano". Con estas palabras, dejó en claro que está muy feliz por la ampliación de su familia.

Embed - “Estoy muy contento por ser abuelo” Ricardo Darín y Andrea Pietra desde Madrid en #Perros2025

Lo cierto es que luego, Darín tuvo una respuesta más formal sobre el embarazo: "Me lo contó normal, como suelen ocurrir estas cosas, esperamos al tercer mes, estamos expectantes y muy felices, con los estudios y ecografías". Con todo esto, se mostró muy contento por ingresar en esta nueva faceta de su vida.