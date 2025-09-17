Marcelo Tinelli regresa a la televisión con un nuevo programa: cuándo estrena y en qué canal

A días de debutar en el streaming con un equipo integrado por sus hijas y algunos humoristas del viejo VideoMatch, el nombre de Marcelo Tinelli vuelve a sonar cerca de la televisión, luego de su fallido paso con el Bailando por América, donde el rating no fue el esperado.
En los últimos días comenzó a circular un rumor sobre el regreso del conductor a una pantalla que ya conoce, con un programa que que rescate la mística de algunos de sus grandes éxitos.
Estefi Berardi contó en Los Profesionales de Siempre, el programa que conduce Flor de la V por El Nueve, que el propio animador le confirmó que existen conversaciones están avanzadas. "Hay fecha tentativa para la vuelta de Marcelo Tinelli a El Trece: marzo 2026", reveló.
En esa línea, detalló que se trataría de un "big show" que saldría al aire "los domingos a la noche, con el espíritu del primer VideoMatch". Fue entonces que, ante ese comentario, surgió la duda sobre quién se haría cargo del costo del envío.
"Lo va a producir Artear", agregó la panelista, dejando en claro que La Flia, la productora de la que Tinelli es propietario, no produciría el show. Uno de los motivos que justifican esta decisión es que el conductor actualmente enfrenta un embargo y una denuncia por estafa.
Por último, leyó un mensaje de Marcelo en el que destacó algunas características del nuevo programa: "Sabemos que vamos a tener todos los ojos encima, así que lo quiero producir lindo, con escenografía y vestuario, no lo quiero hacer así no más”,