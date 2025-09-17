IR A
Marcelo Tinelli regresa a la televisión con un nuevo programa: cuándo estrena y en qué canal

Después del paso por la pantalla de América, el conductor tendría todo arreglado para volver a la televisión en 2026 con un nuevo ciclo alejado del formato del Bailando

A días de debutar en el streaming con un equipo integrado por sus hijas y algunos humoristas del viejo VideoMatch, el nombre de Marcelo Tinelli vuelve a sonar cerca de la televisión, luego de su fallido paso con el Bailando por América, donde el rating no fue el esperado.

La pareja reveló detalles sobre su vínculo 
Milett Figueroa reveló por qué aún no viven juntos con Marcelo Tinelli: qué dijo

Estefi Berardi contó en Los Profesionales de Siempre, el programa que conduce Flor de la V por El Nueve, que el propio animador le confirmó que existen conversaciones están avanzadas. "Hay fecha tentativa para la vuelta de Marcelo Tinelli a El Trece: marzo 2026", reveló.

Marcelo Tinelli
El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

En esa línea, detalló que se trataría de un "big show" que saldría al aire "los domingos a la noche, con el espíritu del primer VideoMatch". Fue entonces que, ante ese comentario, surgió la duda sobre quién se haría cargo del costo del envío.

"Lo va a producir Artear", agregó la panelista, dejando en claro que La Flia, la productora de la que Tinelli es propietario, no produciría el show. Uno de los motivos que justifican esta decisión es que el conductor actualmente enfrenta un embargo y una denuncia por estafa.

Por último, leyó un mensaje de Marcelo en el que destacó algunas características del nuevo programa: "Sabemos que vamos a tener todos los ojos encima, así que lo quiero producir lindo, con escenografía y vestuario, no lo quiero hacer así no más”,

