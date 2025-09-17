IR A
Camila Homs reveló detalles de su embarazo y reaccionó con dureza a las críticas: "No voy a ser una..."

La influencer rompió el silencio luego de recibir cuestionamientos por entrenar mientras está embarazada, defendió su rutina bajo supervisión médica y contó cómo recibieron sus hijos la noticia de su dulce espera.

Cami Homs reaccionó con dureza a las críticas sobre su embarazo.

Del barrio a la fama: El Zarpado, la voz que incomoda a la música de moda

Lejos de dejar pasar los comentarios, la modelo decidió responder con contundencia: “No me aconsejes porque no me importa tu consejo. Es como que, un besito mi amor, no te gastes en escribirme porque ni te leo”.

La actual pareja del futbolista José Sosa explicó que sus entrenamientos están controlados por profesionales especializados en embarazos. “Obviamente no voy a ser una loquita que va al gimnasio sola a levantar 80 kilos. Sigo los pasos de un profesional que está especializado en esto”, aclaró para despejar cualquier duda.

Incluso contó que sus seres queridos también suelen opinar, pero ella mantiene su postura. “Hasta mi mamá a veces me dice cosas y le respondo que voy a vivir mi embarazo de la manera que yo quiero, desde mi experiencia”, señaló.

“Me critican muchísimo cuando voy al gimnasio, pero a mí me hace bien al alma, me hace bien a mí y le hace bien a la bebé que yo esté saludable y activa”, concluyó, dejando en claro que no piensa modificar su estilo de vida por los comentarios.

Cami Homs embarazada

Por otra parte, relató cómo fue la reacción de sus hijos al enterarse de la noticia: “Con Fran fue un trauma, no se lo tomó nada bien. Se me estrujó el corazón en mil pedazos”. Sin embargo, aclaró que con el tiempo la situación se acomodó y ahora todos disfrutan de la llegada del nuevo integrante de la familia.

camila homs
