Estados Unidos contra Venezuela: Donald Trump confirmó que el ejército atacó una tercera embarcación con drogas

El presidente Donald Trump confirmó que el ejército de Estados Unidos atacó una tercera embarcación proveniente de Venezuela que trasportaba drogas.
El presidente norteamericano advirtió que "dejen de enviar drogas a Estados Unidos", ya que está dispuesto a seguir con la ofensiva tanto por tierra como por mar.
El mandatario habló este martes al partir de Washington rumbo a Londres.“Dejen de enviar drogas a Estados Unidos”, resaltó y aclaró: “Destruimos, en realidad, tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos”.
La declaración de Trump sobre el supuesto transporte ilegal en aguas internacionales en dirección al país norteamericano todavía no fue anunciado por el Pentágono.
Después de publicar el video del ataque del segundo barco en redes sociales, donde se vio como la nave se consume por el fuego, Trump remarco que todo “resultó en la muerte en combate de tres terroristas hombres”.
Además, en declaraciones ante la prensa en la Casa Blanca el republicano subraytó que está listo para atacar a los cárteles de la droga tanto en tierra como en el mar.