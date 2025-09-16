Estados Unidos contra Venezuela: Donald Trump confirmó que el ejército atacó una tercera embarcación con drogas El presidente norteamericano advirtió que "dejen de enviar drogas a Estados Unidos", ya que está dispuesto a seguir con la ofensiva tanto por tierra como por mar. Por







El mandatario aseguró que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido. Redes Sociales

El presidente Donald Trump confirmó que el ejército de Estados Unidos atacó una tercera embarcación proveniente de Venezuela que trasportaba drogas.

El mandatario habló este martes al partir de Washington rumbo a Londres.“Dejen de enviar drogas a Estados Unidos”, resaltó y aclaró: “Destruimos, en realidad, tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos”.

La declaración de Trump sobre el supuesto transporte ilegal en aguas internacionales en dirección al país norteamericano todavía no fue anunciado por el Pentágono.

Embed #ULTIMAHORA | Trump anuncia un nuevo ataque de EEUU a un barco de Venezuela



Donald Trump declaró este lunes que el ejército estadounidense ha llevado a cabo un nuevo ataque contra un buque venezolano. Hay al menos tres muertos. pic.twitter.com/FrMpxGlFbN — HispanTV (@Nexo_Latino) September 15, 2025

Después de publicar el video del ataque del segundo barco en redes sociales, donde se vio como la nave se consume por el fuego, Trump remarco que todo “resultó en la muerte en combate de tres terroristas hombres”.