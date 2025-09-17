17 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Palmeiras es superior y ya le gana 2-0 a River en el Monumental, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

El Millonario abre la llave en casa con un esquema novedoso: una línea de tres inédita y la dupla Driussi-Salas en ataque. La revancha será la próxima semana en el Allianz Parque de San Pablo. Dirige el árbitro venezolano Jesús Valenzuela.

Por
Gustavo Gómez grita el primer gol de Palmeiras.

Gustavo Gómez grita el primer gol de Palmeiras.

@Libertadores
El Verdao sorprendió a River con un gol de cabeza del paraguayo Gómez.

El Verdao sorprendió a River con un gol de cabeza del paraguayo Gómez.

River recibe a Palmeiras por el primer cruce de los cuartos de final.

River recibe a Palmeiras por el primer cruce de los cuartos de final.

River pierde 2-0 con Palmeiras, en el Monumental, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El Millonario quiere hacerse fuerte en casa ante el equipo brasileño, uno de los candidatos a llevarse el torneo continental. La revancha será la próxima semana en el Allianz Parque de San Pablo. Dirige el árbitro venezolano Jesús Valenzuela.

La iniciativa busca reducir el flujo de autos y transporte privado.
Te puede interesar:

La Línea D de subtes extiende su horario para el partido de River por Copa Libertadores

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, sorprendió al confirmar el 11 titular que buscará la victoria en el Monumental. Dispuso el novedoso esquema táctico de tres en el fondo con Paulo Díaz, Juan Portillo y Lautaro Rivero. En el banco, quedó relegado Lucas Martínez Quarta, quien no viene teniendo un buen desempeño y fue expulsado en el último partido frente a Estudiantes (2-1).

Por su parte, el reemplazante de Giuliano Galoppo, expulsado en los octavos de final frente a Libertad, será el colombiano Kévin Castaño. Y en ataque, el Muñeco apuesta por sus dos mejores delanteros: Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

En tanto, del lado brasileño, el entrenador Abel Ferreira no quiso ser menos y confirmó a la flamante estrella Andreas Pereira como titular. El volante ofensivo, adquirido por el Verdao en 10 millones de euros, irá desde el arranque por primera vez en la Copa Libertadores.

River vs. Palmeiras en el Monumental: las formaciones

River: Franco Armani; Paulo Díaz, Juan Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Marcos Acuña; Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira; José Manuel López, Vitor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.

Mirá los goles del partido entre River y Palmeiras en el Monumental

Embed
Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este miércoles se jugará el primer partido de la llave de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el Monumental

River abre la complicada serie ante Palmeiras en el Monumental

Este jugador compartió vestuario con Lionel Messi en el Barcelona entre 2011 y 2014.

Lamine Yamal y un elogio inesperado para un ex River: "Me encanta"

El jugador llegó a River a principios de 2010.

Descendió con River, jugó en Europa y se retiró a los 30 años: nadie sabe sobre él

La Voz Argentina se quedó con un día menos de aire.

La Voz Argentina tendrá un día menos al aire: por qué Telefe optó por sacarle horas de televisión

Eligió un oficio ligado a sus raíces y al trabajo rural.

Fue uno de los futbolistas que descendió con River y ahora se dedica al campo

Este jugador pasó por River a principios de la década del 2000.

Descendió con Independiente, jugó en River y San Lorenzo, y ahora es entrenador

Rating Cero

Cami Homs reaccionó con dureza a las críticas sobre su embarazo.

Camila Homs reveló detalles de su embarazo y reaccionó con dureza a las críticas: "No voy a ser una..."

Marcelo Tinelli regresa a la televisión con un nuevo programa: cuándo estrena y en qué canal

Marcelo Tinelli regresa a la televisión con un nuevo programa: cuándo estrena y en qué canal

Ricardo Darín se convertirá en abuelo gracias al futuro bebé de Úrsula Corberó.
play

La sorpresiva reacción de Ricardo Darín tras enterarse que será abuelo: "Me pasaron de galán a anciano..."

Las actrices se emocionaron al subir juntas al escenario del Teatro Cervantes.
play

La emoción de Moria Casán junto a Sofía Gala sobre el escenario: "El teatro es..."

Los Palmeras quedaron al borde de la desolución.

Los Palmeras, al borde de desaparecer de la música: "Disolución inmediata"

Thiago Medina se encuentra en un estado de salud muy delicado.
play

Escalofriante revelación sobre la salud de Thiago Medina: "El cuerpo no lo resistiría..."

últimas noticias

Cami Homs reaccionó con dureza a las críticas sobre su embarazo.

Camila Homs reveló detalles de su embarazo y reaccionó con dureza a las críticas: "No voy a ser una..."

Hace 5 minutos
Este jugador compartió vestuario con Lionel Messi en el Barcelona entre 2011 y 2014.

Lamine Yamal y un elogio inesperado para un ex River: "Me encanta"

Hace 39 minutos
Cuál es la nueva web que lanzó Buenos Aires que ayuda para hacer la VTV

Cuál es la nueva web que lanzó Buenos Aires que ayuda para hacer la VTV

Hace 40 minutos
La especialista contó que consume alrededor de 130 gramos de proteína por día.

Una experta en longevidad reveló la cantidad de proteína que se debe consumir por día

Hace 40 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 17 de septiembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.305 del miércoles 17 de septiembre de 2025

Hace 44 minutos