Palmeiras es superior y ya le gana 2-0 a River en el Monumental, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores El Millonario abre la llave en casa con un esquema novedoso: una línea de tres inédita y la dupla Driussi-Salas en ataque. La revancha será la próxima semana en el Allianz Parque de San Pablo. Dirige el árbitro venezolano Jesús Valenzuela.







Gustavo Gómez grita el primer gol de Palmeiras. @Libertadores El Verdao sorprendió a River con un gol de cabeza del paraguayo Gómez. River recibe a Palmeiras por el primer cruce de los cuartos de final.

River pierde 2-0 con Palmeiras, en el Monumental, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El Millonario quiere hacerse fuerte en casa ante el equipo brasileño, uno de los candidatos a llevarse el torneo continental. La revancha será la próxima semana en el Allianz Parque de San Pablo. Dirige el árbitro venezolano Jesús Valenzuela.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, sorprendió al confirmar el 11 titular que buscará la victoria en el Monumental. Dispuso el novedoso esquema táctico de tres en el fondo con Paulo Díaz, Juan Portillo y Lautaro Rivero. En el banco, quedó relegado Lucas Martínez Quarta, quien no viene teniendo un buen desempeño y fue expulsado en el último partido frente a Estudiantes (2-1).

Por su parte, el reemplazante de Giuliano Galoppo, expulsado en los octavos de final frente a Libertad, será el colombiano Kévin Castaño. Y en ataque, el Muñeco apuesta por sus dos mejores delanteros: Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

En tanto, del lado brasileño, el entrenador Abel Ferreira no quiso ser menos y confirmó a la flamante estrella Andreas Pereira como titular. El volante ofensivo, adquirido por el Verdao en 10 millones de euros, irá desde el arranque por primera vez en la Copa Libertadores.

River vs. Palmeiras en el Monumental: las formaciones River: Franco Armani; Paulo Díaz, Juan Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Marcos Acuña; Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira; José Manuel López, Vitor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira. Mirá los goles del partido entre River y Palmeiras en el Monumental ¡¡GOL DE PALMEIRAS!! Gustavo Gómez cabeceó solo y anotó el 1-0 del Verdao ante River. ¡¡¡ASISTENCIA DEL FLACO LÓPEZ Y GOL DE VITOR ROQUE PARA EL 2-0 DE PALMEIRAS ANTE RIVER!!!



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/oVfvGIarn2 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025