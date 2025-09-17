La emoción de Moria Casán junto a Sofía Gala sobre el escenario: "El teatro es..."

Las actrices compartieron la entrega del Premio María Guerrero en el Teatro Nacional Cervantes.

Las actrices se emocionaron al subir juntas al escenario del Teatro Cervantes.

La artista Moria Casán subió al escenario del Teatro Nacional Cervantes, en l a Ciudad , emocionada para entregar un premio a su hija, Sofía Gala Castiglione , quien agradeció a su mamá por estar presente. " El teatro es balsámico, es sanador, es creativo, es... me permite expresar”.

"La One" le dio el galardón María Guerrero a su hija, distinguida como Mejor actriz protagónica por la película: " Gracias, mamá, por enseñarme este oficio desde que nací", dijo Castiglione.

Agregó: "Gracias por llevarme al teatro siempre, vos y mi padre, que está en el cielo o anda a saber dónde está...”.

Sofía Gala fue reconocida por su labor en Lo que se pierde se tiene para siempre, en una terna con figuras destacadas como Violeta Urtizberea por Quiero decir que te amo.

¿Qué son los Premios María Guerrero?

Los Premios María Guerrero, fueron creados en el año 1985 por la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes (AATNC), para reconocer la excelencia de la actividad teatral en Argentina.

Este 2025, se evaluaron más de cien estrenos realizados en 2024, y se incorporó la nueva estatuilla, diseñada por Pablo Insurralde, inspirada en el patrimonio histórico del Teatro Nacional Cervantes.